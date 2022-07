(VIDEO) VOLI SEVERININE PJESME: Srpska voditeljica uzela mikrofon u ruke i podijelila publiku

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Popularna srpska voditeljica Jovana Jeremić, koja je nedavno javno stala u obranu naše voditeljice Nikoline Pišek, nedavno je ponovno iznenadila publiku kad se popela na binu i iznenadila publiku.

Jovana se popela na binu u Vrnjačkoj Banji gdje je dobila nagradu za TV lice godine, a kada je stala na binu, nije mogla samo da održi govor povodom priznanja, već je iskoristila priliku i da zapjeva.

No, kako se čulo da dosta ‘fašla’, a i na bisu je ispustila neobičan dugi zvuk, publika je krenula negodovati, no to ju nije omelo. Zbog svega su se sa voditeljicom našalili i na društvenim mrežama.





Zanimljivo, Jovana je nedavno otkrila i kako postoji mogućnost da snimi pjesmu, a srpski mediji navode kako je upravo nedavnim nastupom najavila svoju moguću glazbenu karijeru. Tim povodom donosimo još jednu njenu izvedbu i to Severininog hita “Ja samo pjevam”. Sudeći po snimkama na društvenim mrežama, čini se da srpska voditeljica jako voli i Severinine pjesme.

Voditeljica se u Brnjačkoj Banji prvi put pojavila s partnerom Nenadom Stankovićem koji ju je držao za ruku dok su prolazili kroz masu ljudi i snimao dok je pjevala. “Rekao mi je da je oduševljen mojim stajlingom večeras. Ovo je moj fazon, pink hlače, ovaj stajling ističe moje atribute. Je li pravo vrijeme da kažem “da”? Uvijek je pravo vrijeme za prave stvari!”, komentirala je voditeljica “Pinka”.

Ranije je za Blic komentirala da je Nenad njen ” prijatelj s povlasticama”. “On ima sve povlastice! Sretna sam, ispunjena. Kod mene je sve uvijek kvalitetno, ozbiljno, ispunjena sam u svakom smislu. On je negdje moj tip frajera”, izjavila je tada.