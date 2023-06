(VIDEO) Stvarno si to rekla? Georgina frapirala Ronalda, ovakvu reakciju nitko nije očekivao

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez posjetili su Madrid kako bi promovirali novi Ronaldov posao, a tom prigodom slavni Portugalac učinio je gestu koja nikako nije mogla proći neopaženo.

Naime, Ronaldo je došao promovirati alkalnu mineralnu vodi pod nazivom Ursu 9, a prilikom druženja s novinarima dogodila se neugodna scena.

U trenutku kad će Georgina govorila, nešto ga je brecnulo te ju je pogledao s ogromnim čuđenjem, kao da se pita: ‘Stvarno si to rekla?!’, a reakciju nije niti pokušao sakriti. Kolutanje očima slavnog nogometaša je snimljeno i ubrzo je snimka postala viralni hit.

Ubrzo su započela i nagađanja o tome što je točno izazvalo njegovu reakciju. Po nekima je nogometaš bio iznenađen kad je Georgina na pitanje bi li se udala za višestrukog osvajača Zlatne lopte, bez imalo ustručavanja odgovorila: ”Naravno”. Ipak, važno je naglasiti kako su to samo nagađanja te nije poznato jesu li joj novinari postavili to pitanje.

Cristiano Ronaldo looks visibly annoyed at Georgina once she starts to speak at the launch of his new water company Ursu. Maybe the recent twerking videos she uploaded have angered him? That’s why Georgina hasn’t posted any recently. Will their relationship end soon? pic.twitter.com/I7tQFlX2Rx

— LLF (@laligafrauds) June 8, 2023