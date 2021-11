(VIDEO) ŠKOLSKI PRIMJER ‘BRAIN FREEZEA’? Totalna blamaža voditeljice Fox Newsa postala viralni hit

Autor: T. Š.

Društvene mreže gore zbog snimke voditeljice Fox Newsa Laure Ingraham i njenog pokušaja razgovora s gostom Raymondom Arroyoem u emisiji uživo.

Naime, voditeljica i gost su trebali razgovarati o roditeljima koji su odbili cijepiti djecu protiv ospica, a Arroyo je spomenuo popularnu Netflixovu seriju “You” u kojoj postoji scena u kojoj dijete ima ospice.

“Gledao sam epizodu ‘You’ gdje su se pojavile ospice”, rekao je Arroyo, na što ga je zbunjena Laura odmah prekinula. “Čekaj, čekaj, čekaj, kad sam spomenula ospice?”, zbunjeno je odvratila voditeljica koja je mislila da se naziv “You” odnosi na nju.

“Ne znam, to je bilo na ‘You’ (engl. tebi)”, pokušao je pojasniti Arroyo, no bezuspješno. “Čekaj, što je bilo na meni? O čemu to govoriš? Nikada nisam imala ospice”, ponovno je bila zbunjena voditeljica, a Arroyo je odgovorio: “Znam. To je bilo na ‘You’. No ni drugo pojašnjenje voditeljica nije shvatila te se više puta zapitala o čemu Arroyo priča.

“Nikada nisam imala ospice, Raymonde. O čemu to govoriš, ovo je glupo”, rekla je već pomalo iznervirano, a onda je i gost počeo gubiti strpljenje.

“To je serija koja se zove ‘You’ na Netflixu”, odgovorio je, a onda je uslijedio novi šok. “Na Netflixu postoji serija koja se zove Laura?”, upitala je zbunjena voditeljica.

No, nakon tog pitanja, gost je izgubio živce. “Zaboravi, tebi se ne može objasniti”, odgovorio je.

And this, everyone, is the greatest video of all time: pic.twitter.com/Kf3jHXUliQ — Jay Lawrence (@jaylawrence91) November 16, 2021