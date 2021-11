(VIDEO) Poznatu folk pjevačicu pitali o vezi s moćnim gradonačelnikom, njena reakcija otkriva sve!

Srpska pop-folk pjevačica Tanja Savić nakon nekoliko mjeseci šuškanja je odgovarala na pitanja novinara o navodnoj vezi sa banjalučkim gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, a svo vrijeme se nije mogla prestati smijati, čime je otkrila da je sretna, ali i da su ju pitanja novinara poprilično zabavila. Ubrzo je uslijedio intrigantan dio.

“Sve u životu što radim, radim osjećajem i spontano. Možda me zato to koštalo puno u žvotu. Ja sam netko tko stalno riskira. Do sad se pokazalo da je sve bilo ok. Ljubavni život je bio katastrofa, ali poslovni život super”, započela je Tanja, a na inzistiranje novinara potvrdila je da joj je trenutno ljubavni život lijep.

Upitana znači li to da je srcem u Banja Luci, odnsno u vezi sa gradonačelnikom tog grada, odgovorila je:

“U Banja Luci srcem jesam za Banja Luku i uvijek sam bila za Banja Luku, Banja Luku jako volim, a Prijedor posebno volim jer mi je tamo i stilistkinja i djevojka koja vodi profil Instagrama, a dečko je, znate i vi sami. Trenutno nije tamo”, kroz smijeh je odgovorila pjevačica koja je dodala “da nije te nazovi romanse , novinari ne bi imali o čemu pisati”.

Upitana znači li to da je sad sretna, pokušala je ponovno izbjeći potvrdu veze sa Draškom Stanivukovićem: “Ja nisam ništa rekla na tu temu, niti ću, iz razloga što ako krenem nešto pričati i krenem se braniti, sad ste me malo i zbunili i zatekli, onda će biti katastrofa.”

Za kraj je dodala da što se tiče navodne romanse novinarima prepušta na maštu da donesu zaključak, jer “mašta može svašta”.

No, novinari se nisu dali smesti, pa joj je postavljeno pitanje imponira li joj što ju se povezuje uz “moćnog muškarca”, a Tanja je sa smješkom odgovorila da joj je to “potpuno ok”. Cijeli video možetep ogledati OVDJE.

Osim što se čini da se ipak rodila ljubav između Draška i Tanje, iako je konkretan odgovor o tome jesu li u vezi vješto izbjegla, pjevačica je otkrila i da bi željela dobiti još jedno dijete.









“Samo da me zdravlje posluži ida ne uđem u neke pozne godine pa da i tijelo izdrži. Nadam se, ako Bog da, ako mi je suđeno,a voljela bih da pjeva kao ja”, otkrila je.

O vezi pjevačice i Stanivukovića šuška se od početka godine, kada su u javnost procurile njihove fotografije s Jahorine. Šuška se i da je političar zbog pjevačice ostavio dugogodišnju djevojku Kristinu Beronju, a i da je ljetos nakratko prekinuo i s Tanjom, i to ponovno zbog njegove nevjere, no po pričama, pjevačica mu je navodno dala novu priliku.