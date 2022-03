(VIDEO) OVO SE GLEDA U JEDNOM DAHU! Tereza Kesovija nikad emotivnije o teškom djetinjstvu i ‘najgorćim suzama koje čovjek može zamislit, izmislit i osmislit’

Autor: T. Š.

Josipa Pavičić ovog je tjedna u emisiji IN Magazin razgovarala s divom hrvatske glazbene scene Terezom Kesovijom. Legendarna pjevačica ispričala joj je detalje iz svojeg teškog djetinjstva, otkrila tko su njezini anđeli čuvari te koliko ju je njezin temperament u životu koštao. Vrlo emotivno i iskreno otkrila je detalje koji malo koga mogu ostaviti ravnodušnim.

Upitana kako je njen temperament utjecao na njen život, diva je otkrila da joj je bio i prijatelji i neprijatelj. “Interesantno ali istinito. Mojim temperamentnom sam znala mnogima pokazat da ne mogu baš ‘timunarit’ baš kako bi željeli. Ja inače u životu ne volim ravnu liniju. Ravna linija je nešto što je beskrajno dosadno. Zamislite da morate ići samo ravnom cestom. Mene to užasava”, otkrila je.

“Dok sa živa, a onda ćemo se sresti…”

Potom je progovorila o svojim ‘anđelima čuvarima’ i onom najposebnijem – njenom ocu.

“Imam ih nekoliko vidljivih i nevidljivih. Oni moji nevidljivi su svi gore negdje i čuvaju me i ja sam uvjerena sto posto, ne može me nitko razuvjeriti da moj otac nije bdio nadamnom kad sam u tom strašnom ratu potjerana iz svog doma sa vrećicom u ruci bila u istoj ili sličnoj koloni u kojoj su bili mnogi prije mene, mnogi poslije mene, mnogi u današnje vrijeme što je najgore. Nadamnom je bdio duh mog oca. On je bio moj anđeo čuvar cijelo to vrijeme i danas, dok sam živa će bit, a onda ćemo se sresti. U to čvrsto vjerujem”, rekla je vrlo emotivno glazbena diva.

Riječi poput mača

Potom je progovorila o još jednoj izrazito bolnoj temi. Teškom djetinjstvu i jednoj rečenici koja ju je gotovo slomila.

“Ja sam jedno dijete koje je rođeno praktički bez majke. Jedan curičak koji je preživio čudom Božjim, rođeno od majke koja je već bila teško bolesna dok je mene nosila i došlo je do kraja kad me trebala već roditi. Rodila me i dva dana nakon toga umrla je jer nije izdržala. Nije mi bilo lako, pogotovo mi nije bilo lako da je nemam, da je neću nikad vidjeti”, započela je Tereza, a onda dodala da kad čovjek raste, raste i taj jedan prkos i inat prema životu koji i dalje želi biti okrutan prema čovjeku, a čovjek mu ne dozvoljava, već kaže da će sam vladati svojim životom i tako živi.

Prkos i inat možda su se najviše pojavili kad je bila sedmogodišnja djevojčica. Naime, svoju drugu mamu ‘dobila je’ kad je imala godinu dana, a brat tri. Priča je to s kojom je započela i svoju autobiografiju.

Njena mama Jele u Konavlima bila joj je sve. Iako su živjeli skromno i u siromaštvu, ona joj je šivala haljinice, osigurala sandalice i sve potrebno kako bi Tereza kao djevojčica imala sve. Najviše je pak uživala u ovcama, kravama i konjima. No tu idilu prekinula je njena teta, sestra po preminuloj majci.

Jedan dan Tereza je bila kod te svoje tete koja joj je postavila pitanje od kojega su već mnoga srca napukla. “Zašto ti nju zoveš mama? Pa ona nije tvoja mama, tvoja mama je umrla”, glasile su riječi tete od kojih se Tereza osjećala kao da će joj bomba u glavi eksplodirati. Nije ona tad niti znala da mama Jele nije njena biološka majka. A imala je svega sedam godinica.

Tereza je potom otišla svojoj majci i upitala ju zašto joj nije rekla da ona nije njena majka. Proplakale su taj dan, kaže, “najgorćim suzama koje čovjek može zamislit, izmislit i osmislit.” Jela je ipak bila njena majka i to jo je pokazala i riječima, ali što je još bitnije – djelima. A silno je voljela i njenog brata.

“Mama Jele, kad je moj brat poginuo, a imao je samo 39, bilo je vidljivo da ona više ne želi živjeti, jer je on bio njezino sunce. Onda sam se ja pitala, onako ljubomorno što sam ja, a ona je rekla: ‘Ti si moj mjesec’, otkrila je Tereza.