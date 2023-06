(VIDEO) ‘Original bre!’ Srpski folk pjevač koji se hvalio s 350 žena predmet sprdnje ‘Starleta!’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Kontroverzni srbijanski folk pjevač Darko Lazić, koji je šokirao je priznanjem o svom seksualnom životu otkrivši kako je imao grupni seks s 15 djevojaka i plaćao prostitutke, osramoćen je na društvenim mrežama nakon što je netko objavio snimku s njegovog koncerta.

Naime, dok se pjevač zavodljivo izvijao na pozornici, netko u publici ga je snimao kako pjeva na playback, što je pokrenulo lavinu negativnih i posprdnih komentara na njegov račun.

“Evo kako to Darko Lazić danas radi. Al’ dok postoje budale on će i dalje zarađivati”, stoji u objavi uz video. Korisnici društvenih mreža prepoznali su glas pjevača Sinana Sakića, a ne Lazićev.





“Što hoćes care, skinuo ga original”, “Sinane spavaš li mirno legendo”, “Dobar playback”, “Original ko Sinan”, “Starleta”, “Ima glas ko Sinan Sakić original bre”, “Uskrsnuo Sinan”, “Ljudi plate ulaz da čuju njega, a slušaju cijelo vrijeme playback, da su htjeli slušati Sinana onda bi sjedili doma i pustili tv”, samo su neki od komentara.

“Čovjek koji nije platio seks s prostitutkom po meni nije baš sav svoj! Svaki normalan muškarac je probao sve i svašta! Prijatelj i ja bili smo s 15 žena odjednom! Svašta sam radio poslije svojih nastupa, više se i ne sjećam, rekao je Lazić jednom prilikom za Kurir i dodao kako je potrošio hrpu novca na svoje “seksualne ekshibicije”.

“U pitanju su sigurno tisuće eura, ali ne sjećam se jer je to bilo baš davno. Bio sam baš lud! To je daleka prošlost i više to ne radim. Ranije sam bio s prostitutkama, ali danas imam ženu koju volim”, dodao je i otkrio kako je prestao brojati s koliko žena je spavao.

“Sigurno sam bio s više od 350 žena! Kad sam stigao do 300, prestao sam brojati”, rekao je Lazić i dodaoda nikad nije bio s transvestitom: “Nikada nisam spavao s nekom trandžom, makar ne da ja znam!”