(VIDEO) ODGRIZLA ĆEVAP I IZAZVALA SKANDAL: Srpska pjevačica htjela poniziti Bubu Corellija, reakcije su burne!

Autor: T. Š.

Reper Buba Corelli (32), pravog imena Amar Hodžić, objavio je video u kojemu govori o pjevačici Sari Jovanović. “A Sara Jo, je li velika zvijezda? Pa ne znam, po meni je diskutabilno”, poručio je u videu.

No, nije dugo trebalo čekati na odgovor srpske pjevačice, koja je na društvenoj mreži objavila video u kojemu se sprda s Corellijem. Naime, on je na Twitteru objavio fotografiju sa otkrivenim spolnim organom, no istu je kasnije uklonio. Ipak, fotografija se brzo proširila bespućima interneta te su slila lavina komentara u kojima se često komentirao izgled ‘Corellijevog ponosa’.

View this post on Instagram A post shared by Sara Jo (@sarajoofficial)

Upravo je taj neugodan trenutak ovog repera iskoristila i u svom obraćanju. “Hm, mislim da je bolje da ne pričamo o veličinama”, rekla je pjevačica nakon što je odgrizla komad malenog ćevapčića, a nakon toga je poslala pusu u kameru.

Video je izazvao lavinu komentara, od onih u kojima pjevačici čestitaju, do onih koji ju prozivaju i osuđuju.









“Pa sahranila ga je”, “Dečko je dripac, da se ne lažemo. Ali ovo ‘body šejmanje muškaraca’, dupli standardi i licemerje ne mogu smisliti, “Sestro mila…neki će bolje zapamtiti ovu tvoju glupost nego neke, ako ne i većinu tvojih pjesama”, samo su neki od komentara.









Nakon što je pjevačica objavila video u kojem jede ćevape, Buba je na svom Instagram profilu podijelio nekoliko Insta Storyja, a ne otkrivajući na koga se odnosi, jedan je Story privukao posebnu pažnju. Riječ je o screenshotu odlaznog poziva.