(VIDEO) OD OVOG ZASTAJE DAH: Šezdesetogodišnji Tom Cruise još uvijek sam izvodi opasne vratolomije!

Tom Cruise poznat je po tome da svoje kaskade snima sam, često bez ičije pomoći i trikova. Zasigurno to nije najugodnije gledati onima koji s njim snimaju, no fanovi upravo zbog te informacije još više vole gledati njegove filmove.

Društvenim mrežama širi se video u kojemu je Tom pokazao kako on to radi. Prizor je to koji je mnogima oduzeo dah, a mnogi su primijetili lica ekipe, posebno redatelja, koji su djelovali kao da nisu disali dok je trajala ova opasna vratolomija.

Na snimci Cruise najprije vozi motor uz motorističku skakaonicu koja se nalazi na rubu litice. Nakon što dolazi do ruba, zajedno s motorom prelijeće preko nje i počinje padati u provaliju, potom otvara padobran i sigurno se spušta na tlo. Zvuči jednostavno, no pogledajte video i pokušajte ne držati dah dok traje akcija!





Poznato je kako su Cruiseove pripreme za “Mavericka” uključivale puna tri mjeseca napornih vježbi s letačima Američke mornarice, a sve kako bi film bio što realniji. Zajedno s ekipom iz spomenutog filma prošao je i mornarički tečaj za preživljavanje, što uključuje izuzetno opasnu vratolomiju.

Za “Posljednjeg samuraja” pripremao se punih osam mjeseci, sve kako bi uvježbao jahanje i razne borilačke vještine, u drugoj “Nemogućoj misiji” penjao se po planinama Utaha, u trećoj na najvišu zgradu na svijetu, 828 m visoku Burj Khalifa u Dubaiju, dok je za petu naučio roniti na dah tako da može pod vodom izdržati punih šest minuta. U istom filmu Cruise se držao za Airbus, doduše vezan i s posebnim lećama za zaštitu očiju, no uzlijetanje i slijetanje dogodilo se čak osam puta, koliko je bilo potrebno da se snimi scena.