(VIDEO) NI ŠLJOKICA NI ČIPKE! Novinari zavirili u atelje gdje se čuva vjenčanica Hane Huljić: ‘Rađena je po njenoj osobnosti’

Autor: T. Š.

Veliki dan Hane Huljić i Petra Graše svakom minutom sve je bliže, a tome se vesele i brojni fanovi. Iako je sve obavijeno velom tajne, novinari su uspjeli doznati neke detalje, a sada su doznali i kako će izgledati Hanina vjenčanica.

Za haljinu je zadužen splitsko dvojac Jurica i Marija Pirić, a u svoj su atelje brenda Arileo ,pustili novinare IN Magazina te im otkrili detalje vjenčanice koju svi žele vidjeti! Kako je HaNa njihova dugogodišnja prijateljica, a bila im je i zaštitno lice, paru nije bilo teško stvoriti skicu haljine iz snova. Jurica je otkrio kako je Hana odabrala Haljinu u svega par minuta.

Lagani retro elementi

“Vjenčanica nije iz naše klasične bride kolekcije, gdje imamo te naše krojeve, 6 do 7 modela. Ona je izrađena isključivo za nju, rađena je po nekakvoj njenoj osobnosti, to jest kako smo mi nju vidjeli. Moja supruga je odradila skicu i napravili smo par prijedloga i Hana se jako brzo odlučila u možda nekih 5-10 minuta i rekla evo to je ta koju želim. Ona je prekrasna jednostavna cura”, otkrio je Pirić, koji je izrazito ponosan i sretna zbog dodijeljene mu uloge.

“Definitivno neće biti niti šljokica niti čipke. To je jednostavno nešto što mi na njoj jednostavno ne pristaje, ona nije taj tip. Ono što bi ja samo volio istaknuti za nju i šta je meni prekrasno, ona se voli stilski vračati u povijest i ima uvijek te nekako lagane retro elemente”, dodao je dizajner.

Pirić je otkrio i da je za Hanine cipele zadužen Ledenko, dok će joj šminku i frizuru raditi Josip Lijić, svi redom dugogodišnji mladenkini suradnici.

Cijeli video pogledajte OVDJE.