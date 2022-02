Foto: IN Magazin/Screenshot

(VIDEO) NEOČEKIVANA SURADNJA: Princ sevdaha i grupa Vatra predstavili duet sevdaholikog prizvuka s puno tvrđim zvukom

Autor: T. Š.

Grupa Vatra i princa sevdaha Božo Vreći kroz nekoliko dana objavljuju spot za pjesmu “Rum na usnama”. Duet je to koji je malo tko mogao zamisliti da će se ikad ostvariti, a Ivan Dečak i Božo Vrećo za IN Magazin otkrili su kako je došlo do suradnje. Naime, glazbenici se prije toga nisu ni poznavali.

“Napisao sam jednu pjesmu, gdje ima jedan mali kratki dio, meni je to zvučalo kao sevdah, i onda sam se usudio doći do njegovog broja”, otkrio je Dečak počašćen što je Vrećo objeručke prihvatio suradnju.

Vrećo se u spotu našao u ulozi jednog mornara, koji unatoč svemu proživljava svoj hvalospjev života, ne boji se smrti ni ničega, pojasnio je Vrećo koji je sretan što e zajedno s Dečakom i Vatrom spojio sevdaholiki prizvuk s puno tvrđim zvukom, čime su stvorili jednu novu energiju. Osjetili su to i fanovi, a mnogi bliski prijatelji i suradnici nisu vjerovali Dečaku kakvu je suradnju uspio ostvariti. “A daj me nemoj zezat”, komentirali su.

Dečak je otkrio i da osobno voli sevdah. “To je blues s ovih prostora, to je pjesma duše”, zaneseno je komentirao.

U spotu posebnu pažnju privlači Vrećo svojom bijelom haljinom i vitkim istreniranim nogama koje su ukrašene brojnim tetovažama, a sve to zaokružio je potpeticama od 14 centimetara.

“On je imao ideju da mi budemo u crnom a da on bude u bijeloj haljini i zapravo u svojim nogama koje su tetovirane i koje same po sebi izgledaju kao odjevni predmet”, kazao je Dečak i otkrio kako su Vreći na snimanju spota prišle dvije djevojke kako bi pohvalile upravo njegove noge. Vrećo je otkrio kako je tajna u vježbanju da bi tijelo bilo ‘thin i fit’

Druga stvar koja je privukla pažnju je i činjenica da u spotu glumi Mirela Kadrašević, hrvatska reprezentativka u podvodnom ronjenju.









Video spot za pjesmu “Rum na usnama” bit će pušten u eter 3, ožujka.