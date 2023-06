(VIDEO) Madonna ponovno šokira: ‘Pazi što govoriš ili ću prepoloviti tvoju bananu’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Madonna i Sam Smith objavili su zajedničku pjesmu ‘Vulgar‘. Iako tek objavljena, pjesma je već izazvala podijeljene reakcije zbog svojih stihova, koji su po nekima previše seksualno agresivni, o čemu su se raspisali strani mediji.

“Seksi smo, slobodni smo i osjećamo se vulgarno”, pjevaju Sam i Madonna, no to nije ono što je šokiralo mnoge.

“Hajdemo raditi nešto zajedno/znaš što trebaš raditi/dečko, spusti se na koljena/jer ja sam Madonna”, referiraju se stihovi pjesme koje Madonna pjeva na njezinu pjesmu “Let‘s get into the groove”.





“Ako se za*ebavaš sa Samom večeras, za*ebavaš se sa mnom/Tako da pazi što govoriš ili ću prepoloviti tvoju bananu”, nastavlja Madonna odjevena u korzet, mrežaste čarape, s čipkastim rukavicama, okruglim naušnicama i upečatljivim velikim križem oko vrata u videu koji je objavljen na TikToku uoči puštanja same pjesme.

“Znaš da si prekrasan kad te zovu vulgarnim/Radim što želim/Idem kad moram/Ja sam seksi, ja sam slobodan i osjećam se vulgarno”, pjeva Smith.

Umjesto svojih punih imena na naslovnici su koristili “S&M” što osim na imena pjevača, aludira na sado-mazohizam.