(VIDEO) Lezite, zatvorite oči i pripremite rupčiće: Simon Cowell slijepu djevojku tražio drugu pjesmu samo kako bi slušao njen glas

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U jednom od najvećih talent showova na svijetu, America’s Got Talent pojavila se 17-godišnja Putri Ariani, slijepa djevojka iz Indonezije, nad čijim talentom nitko u publici nije mogao ostati ravnodušan.

Putri je otkrila kako pjeva od svoje četvrte godine. Za sebe kaže da je pjevačica kojoj je velika želja osvojiti Grammy.

“Moj najveći izazov je što me ljudi gledaju samo kao slijepu osobu, ne kao glazbenicu, ali kad pjevam osjećam se kao zvijezda”, rekla je uoči svog nastupa djevojka.





Talentirana Indonežanka je najprije izvela vlastitu autorsku pjesmu, a osim svojim glasom oduševila je i umijećem sviranja klavira.

Dok je izvodila svoju prvu pjesmu, najstroži član žirija Simon Cowell počeo se izrazito crvenjeti u licu, a kada je završila zaputio se prema njoj na pozornicu samo kako bi je zamolio da otpjeva još jednu pjesmu. Kako je pojasnio, njen glas ga je toliko oduševio da je tražio drugu pjesmu samo kako bi je slušao.

“Moj Bože!” uzviknuo je Simon te krenuo prema pozornici, na koju je došao i njen otac. “Ima predivan glas”, rekao je ponosnom ocu oduševljeni Simon i zamolio još jednu pjesmu.

Putri je upravo Simonu posvetila drugu pjesmu, veliki hit “Sorry Seems to Be the Hardest Word” Eltona Johna i grupe Blue.

Čitav žiri i publika bili su potpuno oduševljeni onime što su čuli. Zapravo nisu mogli vjerovati kakav glas i talent ima ova mlada djevojka.

Poslušajte talentiranu mladu pjevačicu koja je više nego zasluženo dobila ‘zlatni gumb’.









Simon je stisnuo ‘zlatni gumb’ te je Putri poručio da je briljantna i sjajan tekstopisac, a kada mu je rekla kako je ostvario njene snove, Simon je istaknuo da je upravo ona ta koja ispunjava njegove snove.