(VIDEO) ‘KOLIKO SAM PROKLETA ŠTO SAM ŽENSKO!’ Lana Jurić se požalila: ‘Ako hoću se*s onda sam ku*va!’

'KOLIKO SAM PROKLETA ŠTO SAM ŽENSKO!' Lana Jurić se požalila: 'Ako hoću se*s onda sam ku*va!'

“Koliko sam ja prokleta što sam žensko! Ako hoću seks onda sam kurva, ako galamim na poslu onda nisam primila onu stvar, ako psujem onda sam prostakuša, žena ne smije da psuje, ako koristim šminku onda sam flertuša što znači da sam laka, ako ne koristim šminku onda sam hitler koji ne ume da se zabavi”, izjavila je u TikTok videu simpatična pjevačica Lana Jurčević, koja se često voli našaliti čak i na svoj račun, što smo imali prilike vidjeti u virtualnoj bitci ‘Četiri kile viška’ koju je vodila s poznatim stilistom ‘bez dlake na jeziku’ Nevenom Ciganovićem.

Ono što je izjavila u videu, riječi su Sandre Silađev, glumice i komičarke koja publiku osvaja kratkim i britkim videima. “Zašto ovih teorija nema o frajerima?” zapitala se pjevačica.

Živa istina

Ubrzo je pokrenula veliku raspravu na društvenoj mreži, a javila joj se i pjevačica Žanamari koja je poručila kratko: “Živa istina”.

Lani se u komentarima obratilo mnogo žena koje su se složile s njom, no mnoge smatraju da su za takve kritike krive same žene. “Nažalost tako se oduvijek govorilo o ženama, a najgore je što smo mi to dopustile, a nismo trebale”, poručila je jedna pratiteljica, dok je druga bila nešto oštrija: “Pa mi same to ričamo o drugim ženama da je žalosno”.









“Nažalost žene guraju to. Naprimjer, imam problema s aknama. Nema te osobe, muškarac ili žena, koja nije izgovorila ‘to ti je od nejebice'”, požalila se treća, dok je mnoge objava samo dobro nasmijala.