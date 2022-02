(VIDEO) ‘JA TO NIŠTA NE RAZUMIJEM’ Gibonni se pridružio Instagramu i otkrio razlog: ‘Ovo je moj jedini način samoobrane’

Autor: T. Š.

I dok većina poznatih hrvatskih glazbenika uvelike koristi društvene mreže, ima i oni koji još uvijek nemaju otvorene profile na Instagramu, Facebooku ili TikToku. Među njima je donedavno bio i Zlatan Stipišić Gibonni (53) koji je sa svojim pratiteljima već podijelio intrigantan sadržaj.

Iako je rekao da se u samo vođenje Instagram profila ne razumije, poručio je fanovima da očekuje i njihovu pomoć, jer će taj profil biti, za razliku od Facebooka, samo za njega i fanove.

“Mora ostati tajna”

“Alo ljudi moji, vidiš otvorili smo Instagram, ja to ništa ne razumijem, očekujem od vas da mi šaljete savjete što tu treba raditi, a ja sam to mislio ovako: da Facebook bude nešto što svi mogu vidjet a da Instagram bude samo za nas, da sve što budemo ovdje govorili, vi meni i ja vama, to mora ostati tajna. To je neki moj plan – pojasnio je uvodno pjevač, a potom spomenuo ‘uljeze’

“Nadam se da nećemo neke uljeze pustiti u ovu priču. Instagram sam morao napraviti zato što mi stalno netko nešto ‘vadi’ iz konteksta i ‘gura’ rečenice u usta koje ne postoje. Ovo mi je jedini način samoobrane. Ljudi vidimo se i tamo i ‘vamo’. Instagram kreće. Pozdrav”, objasnio je pjevač.









Ova novost oduševila je Gibonnijeve pratitelje, koji su u komentarima stali nizati poruke podrške i oduševljenja, a u nepuna 24 sata skupilo ih se gotovo dvije tisuće, te se u trenutku pisanja ovog teksta bliži brojci od tri tisuće pratitelja.

Pjevača su pozdravili fanovi iz čitave regije, a mnogi su mu poručili da se vesele njegovim nadolazećim koncertima.

“Jedva čekam koncert u Samoboru. Familija na okupu”, poručila je jedna obožavateljica.