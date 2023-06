(VIDEO) Ivana Knoll kod Piersa Morgana u bikiniju: Pažnju privukao drugi detalj

Popularna hrvatska inlufencerica, Ivana Knoll, mnogima jedna od najzgodnijih navijačica na svijetu, privukla je pažnju slavnog voditelja Piersa Morgana u čijoj je emisiji gostovala za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru i to nakon što ju je javno prozvao katarski poduzetnik Mohammed Hassan Al-Jefairi.

Čini se kako se Knoll posebno svidjela voditelju Piersu Morganu jer ju se sada ponovno pozvao u emisiju, a ona je za ovu prigodu odabrala još oskudniji modnu kombinaciju od one u kojoj se ranije pojavila u njegovoj emisiji.

“Nisi baš sramežljiva. Vidimo dosta tebe na Instagramu i sada dok razgovaramo nosiš kupaći kostim”, poručio joj Piers u početku.

Tema o kojoj je Knoll govorila kod voditelja Sky News Australia bila je rasprava koja se vodi oko izbora ljepote, posebno bikini izbora i samih kupaćih kostima. Istaknula je da ne može vjerovati da se u 2023. uopće o tome vodi rasprava. Poručila je da djevojke koje su “sramežljive” i “boje se seksualizacije” ne bi trebale sudjelovati u takvim natjecanjima ljepote.

