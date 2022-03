(VIDEO) COURTNEY COX POBJEGLA IZ JEZIVE KUĆE: Poštar ju je upozorio na utvaru: ‘Prstom je pokazao iza mene…’

Slavna 57-godišnja glumica Courtney Cox gostovala je u showu Jimmyja Kimmela (54) kome je ispričala zastrašujuće iskustvo koje ju je natjeralo da proda skupocjenu kuću u Los Angelesu.

Glumicu su brojni prijatelji upozoravali da je kuća u kojoj je živjela čudna i jeziva. Oni koji bi došli u posjetu ili ostali prespavati govorili bi da su vidjeli u njoj, no glumica za to nije željela ni čuti.

Kako je objasnila, u kući koju je prije nje posjedovala burleskna plesačica Gypsy Rose Lee, ali i glazbenica i spisateljica Carole King, njeni bi prijatelji viđali nešto nalik na ženu koja stoji na rubu kreveta, čuli bi njene korake, neobične zvukove. Cijela atmosfera u kući je bila pomalo jeziva, no Courtney je samo odmahivala rukom. Priče o duhovima nisu ju zanimale.

Najprije joj je u kuću došla bivša vlasnica Carole, koja je ispričala da na imanju postoji duh, da je u kući došlo do neugodnog razvoda koji je jako loše zavšio i da trebaju odraditi ‘seansu’ kako bi protjerale duha. No, njihova seansa nije upalila.

Jedan dan, Courtney se na vratima pojavio poštar koji je s vrata izustio ono što bi mnoge ‘izulo iz cipela’.

“Bila sam u kući jedan dan, nisam baš vjerovala u te paranormalne stvari. Čula sam da mi je netko pozvonio. Bio je to poštar. Otvorila sam vrata, a on je odjednom rekao: ‘Znate li da je ova kuća ukleta?’. Ja sam rekla: ‘Da, zašto? Zašto to misliš?’. On je tada prstom pokazao iza mene i rekao: ‘Zato što netko stoji iza vas’. To je bio trenutak kada sam rekla da je dosta i da prodajem tu kuću”, ispričala je glumica.

Na taj događaj nije tek odmahnula rukom, već je brzo nakon incidenta spremila stvari i odselila, jer od tog dana više nije mogla spavati u kući.