Vesna Dragojević zatekla priznanjem o Oliveru: ‘On je svaki dan mijenjao te ženske’

Autor: T.Š.

Udovica neprežaljenog Olivera Dragojevića, Vesna Dragojević, otvorila je dušu u Giulianovom večernjem showu na Radio Dalmaciji te se prisjetila mladenačkih dana i početka romanse s Oliverom, progovorivši o manje poznatim detaljima iz njegovog života kako to nikad prije nije učinila.

“Bila je jedna Jelena, ja je znam. On je svaki dan mijenjao te ženske. On s njom ispod ruke, a ide za mnom. A to je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sjedi on u gradskoj kavani s ovim jednim redikulom, i kaže mi: ‘Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!‘ A kažem ja njemu: ‘Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana”, rekla je otvoreno Oliverova udovica.

Potom je progovorila o tome kako je u početku ona bila ta koja je uzdržavala njega, a kada su se vjenčali osam godina živjeli su u istom stanu s još devetero ljudi.

“On je bio sponzoruša, ja sam ga uzdržavala”

“On je bio sponzoruša, ja sam ga uzdržavala, moji roditelji su se zadužili da srede stan… Kad smo se vjenčali, nas jedanaest smo živjeli u istom stanu osam godina! Ujutro bi svi pobjegli, a ostale bi svekrva i ja. Ona je tada imala godina kao ja sada, no meni se činilo da je bila toliko stara. Imale smo odličan odnos, svi su se čudili tome”, dodala je.

Kad je upoznala Olivera, Vesna je živjela u Dubrovniku, a on u Splitu pa su neko vrijeme vezu održavali na daljinu. “Nismo prekinuli jer sam svaki vikend odlazila autobusom u Split, a u ponedjeljak već bila u Dubrovniku na svom radnom mjestu, u dubrovačkoj bolnici. Nakon desetak mjeseci ipak mi je sve to silno putovanje dodijalo i preselila sam se u Split. Oženili smo se u proljeće 1974.”, ispričala je.









Oliver Dragojević preminuo u splitskoj bolnici prije šest godina nakon duge bitke s teškom bolesti. Godinu dana borio se rakom pluća, a preminuo je u 71. godini života. Dan prije njegovog pogreba proglašen je i Danom nacionalne žalosti, a dva dana nakon smrti, tisuće obožavatelja se okupilo u Splitu i uz bakljadu kako bi se oprostilo od velikana hrvatske glazbe.