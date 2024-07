Vedran Mlikota o velikom gubitku: ‘On nije umro, samo se negdje zaklonio’

Autor: T.Š.

U petak je u ‘Dobro jutro, Hrvatska‘ prikazana nova epizoda iz serijala Hrvatskih 1000, Tonija Volarića , a ista je posvećena glumačkom velikanu Ivi Gregureviću, koji je preminuo prije pet godina. “Živio je, kažu kolege, kao panket, a među obkaje je odletio, zamislite, na novogodišnje jutro s knjigom u ruci”, najavila je voditeljica Doris Pinčić. O Gregureviću su pričali Vedran Mlikota i Danko Ljuština, koji su sa sjetom govorili o svom prijatelju, njegovim ulogama, ali i privatnom životu.

“Nije on umro, on nije otišao kao i mnogi veliki naši prijatelji i momci”, rekao je Mlikota govoreći o Fabijanu Šovagoviću, Borisu Dvorniku, Mustafi Nadareviću i ostalima. “Ivo Gregurević nije umro, samo je negdje kao da se zaklonio, i stvarno evo i nakon pet godina nakon što je otišao negdje, ja stvarno imam osjećaj, a i pričam to s našim prijateljima s kojima smo se družili, da imam osjećaj kao da će iza svakog nekog ugla sad izići, kao da će se pojavit ili kao da će nas zvati da moramo hitno doći da je problemima, a on okružen s tamburašima”, rekao je Mlikota i dodao: “Ma on je čovjek koji se samo malo odjavio i otišao negdje, i opet će se pojavit s nekim svojim trikovima.”

Govoreći o Gregurevićevoj karijeri i brojnim ulogama istaknuo je kako je to “jedan kolosalan opus”. “Mislim da ima 196 uloga sve skupa, znači 40 u televizijskim serijama, 30 do 40 kazalište i preko 100 filmskih uloga”, rekao je Mlikota pa se prisjetio anegdote iz kviza znanja, kada je trebalo nabrojati pet filmova u kojima nije glumio Ivo Gregurević. “Nitko nije mogao nabrojati”, rekao je Mlikota. “On je zasigurno bio jači na filmu, on je zaista pravi veliki John Wayne hrvatskog filma i dobro je rekao Jurica Pavičić da je on ćaća hrvatskog filma”, zaključio je glumac.

“Slavonski bećar, roker, panker, antialkoholičar i alkoholičar”

Mlikota i Ljuština su se prisjetili koliko je Gregurević cijenio Fabijana Šovagovića, a Mlikota je otkrio i kako je Ivo, prije nego li se primio uloge Đuke Begovića, išao pitati Šovagovića bi li uopće ljutio da se prihvati uloge koja je obilježila Fabijanovu karijeru. “Naravno, rekao je da ne bi. Mislim da ga je čak Fabijan gledao i da ga je jako, jako pohvalio”, dodao je.

“Bio je i slavonski bećar, i roker, i panker, i antialkoholičar, i alkoholičar, i bio je sve”, rekao je Ljuština o Gregureviću. “On je bio duboko nesretan, tužan i žalostan kad se razilazio od nekih voljenih osoba, od nekih partnerica. On je sve to doživljavao na način 18-godišnjaka. On je bio, uz sve ovo, u neku ruku, bio je zaista jedno malo dijete u duši koje je tražilo pažnju, brigu i ljubav”, zaključio je Mlikota.

“Dan prije te kobne noći, on me zvao na telefon jedno četiri, pet puta. Sjedili su u nekakvom kafiću on i Mlikota i mislim da je bila Ksenija Marinković. I on je zvao sve ‘daj dođi, tu nek se nađemo…’, prisjetio se Ljuština Stare godine kada je zadnji put pričao sa svojim velikim prijateljem. “I on je mene zvao, ja sam nešto bio pa koljeno, pa boli, pa ovo, pa ono, nemoj…”, govorio je Ljuština dodavši kako mu je Ivo rekao neka uzme taxi. “Neću prežaliti zašto nisam otišao”, zaključio je Ljuština na kraju.

Podsjetimo, Ivo Gregurević preminuo je u dobi od 66 godina. Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca pronađen je u večernjim satima u svojem stanu u Zagrebu, a njegova iznenadna smrt shrvala je kako glumački svijet tako i cjelokupnu domaću javnost.