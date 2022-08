‘UZBUĐUJE ME POMISAO DA NETKO DRUGI NE MOŽE, A JA MOGU’ Maja Šuput potpuno iskreno progovorila o svom poslu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Maja Šuput je na našoj estradi već nevjerojatnih 25 godina. Od pojavljivanja u spotu za Velinu pjesmu “Sherry, sherry”, kao plesačica, do danas, Maja je izgradila pravo poslovno carstvo. Naime, osim što je pjevačica, Maja je i poduzetnica, koja je nedavno dobila i svoju Barbie inačicu.

U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkrila je je li ikad zamišljala da će toliko dugo opstati na surovoj glazbenoj sceni. Maja je potvdila kako joj to nije bilo ”ni u peti” a s pjevanjem je počela zbog ljubavi. “Počela sam pjevati iz ljubavnih razloga, jer sam bila zaljubljena u bubnjara grupe u kojoj sam tada bila”, otkrila je. Bio je to tadašnji bubnjar grupe Ivica Tomurada.



Termini za svadbe iduće godine već zatrpavaju Majin raspored

Koliko je uspješna u svom poslu, pokazuje i činjenica što se Maji već popunjavaju termini za nastupe na svadbama iduće godine. No, iako ima dosta rezerviranih termina, pozvala je sve one željne njene glazbe da ju kontaktiraju, jer će se “naći termin.”

Uvijek ima posla za one koji hoće raditi, kazala bi Maja, čiji Majushka brend već ima cijeli niz raznih proizvoda, a pjevačica najavljuje da će uskoro otkriti i neke nove stvarčice.







Majushka brend uskoro predstavlja nove proizvode

“Ide jedno ludo doba za Majushku. Od kozmetike, gadgeta, do dječjih igračaka… Morat ću proširiti tim. To me sve veseli jer kad pogodiš dobar proizvod, nije da me pere imat ću para, već mi proradi ego. Nadam se samo da neće opet biti korone i zatvaranja jer me to dosta usporilo u poduzetničkim vodama.

Realno, najviše me motivira uspjeh. Često mi ljudi kažu kako možeš toliko raditi, odakle ti snaga za sve to…? Uzbuđuje me pomisao da netko drugi to ne može, a ja mogu. Sad će vjerojatno neki psihijatar imati objašnjenje (smijeh). Motivira me to da mogu još i više. Želja za još!

Tu dijagnozu sigurno ima još ljudi i nisam jedina. Kad bi me netko pitao zašto bih voljela nastaviti u ovakvom tempu spomenula bih i sina, jer lijepo je kad djetetu možete priuštiti svašta. Sama pomisao da ću mu ostaviti nešto jako je motivirajuća.

Ne mogu opet kazati da toliko radim samo zbog Blooma. Radim jer sam idiot, radoholičar, tako volim… Sama motivacija za mene je uspjeh”, zaključila je pjevačica.