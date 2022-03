URNEBESNA ANEGDOTA KIKIJA UGRINE: ‘Baka je iz prvog reda zagalamila, cijelo gledalište je prasnulo u smijeh’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Glumac Kristijan Ugrina u djetinjstvu je bio vezan uz bake i djedove, a najviše uz bakinu sestru, koja je umrla prije dvadeset godina. Kako nije imala svoje djece, on i njegov mlađi brat Robert bili su joj poput unuka.

“Bila je cijelo ljeto sa mnom i Robertom u šatoru u Jelsi na Hvaru, uz nju sam silno bio vezan”, kazao je Ugrina u razgovoru za Mirovina.hr i prisjetio smiješne anegdote koja se pamti cijeli život. Naime, baka je bila njegova ‘najstrastvenija publika’, pojasnio je glumac, a to je i pokazala na jednoj od gnjegovih predstava koju je pratila iz prvog reda.

Ugrina je igrao Herculesa u “Kraljevu” u režiji Paola Magellija, a baka je sve u miru gledala do trenutka kad je glumac zgrabio šećernu, kazališnu čašu u namjeri da je zubima ”razbije”.

“Baka je to skužila i iz prvog reda zagalamila: Kristijane, nećeš valjda? Cijelo gledalište je prasnulo u smijeh. Kasnije sam je pitao: Baka, bio sam na trapezu, preskakao kroz vatreni obruč, bljuvao vatru. I ti pored svega toga reagiraš na glupu čašu? Rekla mi je: Sve to si mi rekao da ćeš raditi, to sam znala, za to sam se pripremila, ali za lom čaše ništa nisi rekao”, prisjetio se glumac.

Kad dođu umirovljenički dani, glumac je otkrio da ih želi provoditi na Hvaru. Na svom komadiću polja želi saditi što god poželi, imati magarce, kokoši, a sanjari kako će njegova djeca i unuci svaki odnositi sa Hvara po nekoliko litara ‘didinog’ maslinovog ulja.