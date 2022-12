URNEBES NA TWITTERU! Poznati mrzitelj žena provocirao Gretu, a ona mu brutalno spustila: Svi su na njezinoj strani

Andrew Tate, deklarirani mizoginist, provokator koji smatra da su žene vlasništvo muškaraca i negira “Me Too” pokret, odlučio je isprovocirati Gretu Thunberg, 19-godišnju aktivistkinju. Na svom je Twitter profilu Greti poručio: “Imam 33 automobila. Molim te proslijedi svoju e-mail adresu kako bih ti poslao cijelu listu i njihovu ogromnu količinu emisije plinova.”

Tate je to napisao uz fotografiju na kojoj pozira sa svojim Bugattijem, dok ulijeva gorivo. Napisao je i da ima dva Ferrarija, a da je to samo početak. Inače, Tate je mišljenja da žene ne bi trebale voziti.

Hello @GretaThunberg





I have 33 cars.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

This is just the start.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU

— Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022