Umjesto Zsa Zse na Dori nastupa Baby Lasagna: Ovo mu nije prvi put

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nakon što je mlada pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa odustala od Dore za koju se prijavila pjesmom “Probudi usne moje“, prilika za odlazak na Eurosong pružila se njenoj prvoj rezervi, izvođaču umjetničkog imena Baby Lasagna koji će se predstaviti pjesmom ”Rim Tim Tagi Dim”.

Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, već je jednom bio na Dori. S bendom Manntra i pjesmom ”In the shadows” natjecao se 2019. godine.

Kako piše Showbuzz, Baby Lasagna gradi inozemnu karijeru. Prošle godine u veljači dobio je priznanje za album “Ravenblack” grupe Mono Inc za prvo mjesto na ljestvici – OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS.

Pod imenom Baby Lasagna izbacio je dvije pjesme, “IG BOI” i “Don‘t hate yourself, but don’t love yourself too much”.









Kako zvuči pjesma Rim Tim Tagi Dim s kojom će se ove godine pokušati plasirati na Eurosong, još nije objavljeno, iako je zbog cijele situacije izazvao veliku pažnju javnosti.