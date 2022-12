‘UF, KO TO MORE ZABORAVIT?’ Severina se prisjetila svojih tridesetih: ‘Rado se sjećam i nadam se da će ovako biti i ovoj generaciji’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Severina se oglasila uoči dočeka Vatrenih u nedjelju popodne na glavnom zagrebačkom trgu. Pjevačica se uz lijepe riječi prijetila dočeka 1998. godine uz zanimljivu fotografiju.

Naime, Severina je 1998. godine pjevača brončanim hrvatskim reprezentativcima na Trgu Francuske Republike.

Sa svojim pratiteljima podijelila je snimku na kojoj s generacijom nogometaša 1998. pjeva pjesmu “Djevojku sa sela”.





“Ajme, kad se sjetim, ludilo”, napisala je Matija Vuica. “Zlatne godine”, “Uf, ko to more zaboravit”, “Da živa istina, to su bili predivni dani”, samo su neki od brojnih komentara ganutih pratitelja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Severina (@severina)

“Ne ne, ne trebaju oni zlato, za nas već jesu zlatni… Rado se sjećam dočeka ’98. i nadam se da će ovako biti sutra i ovoj generaciji…”, poručila je pjevačica.