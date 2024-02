Udala se Alex Ognjena zbog koje se crvenio Boris Rogoznica, njen odabranik je poznati TV moćnik

Autor: Dnevno.hr/T.Š,

Alex Ognjena, osebujna kantautorica i filantropkinja, prošlog g je vikenda izrekla ‘sudbonosno da’ poznatom televizijskom producentu Hagen Offermannu. Sretnu vijest podijelila je s više od 40 tisuća pratitelja na Instagramu.

“Upravo vjenčani, Offermanni”, napisala je uz fotografiju na kojoj se ljubi sa svojim novim suprugom dok im kumovi plješću. Za svoj veliki dan Alexa je odabrala bijelu vjenčanicu i raskošni veo.

Hagen Offermann je osnivač i izvršni producent produkcijske kuće OHT koja, najčešće za RTL, proizvodi televizijske emisije. ‘Ljubav je na selu’, ‘321 kuhaj’, ‘Hrvatska traži zvijezdu’ i ‘Jezikova juha’ samo su neki od televizijskih hitova iz njegove radionice.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Alex Ognjena (@alexognjena)









Inače, Alexa je prije nekoliko tjedana objavila njihovu zajedničku fotografiju te podijelila definiciju riječi ‘iscjeljenje’, ne precizirajući pritom tko je koga iscijelio u njihovu romantičnom odnosu. “Izliječiti nekoga’ (od nečega ili nekoga) – izliječiti nekoga čije je tijelo, um ili srce bolesno; učiniti da se netko ponovno osjeća sretnim”, napisala je zaljubljena glazbenica.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Alex Ognjena (@alexognjena)

Podsjetimo, 2020. godine u javnost su procurile SMS poruke koje je Alexa razmijenila s pjevačem Borisom Rogoznicom, koji je tada bio oženjen za Doris Pinčić. Njihovo vruće dopisivanje tada je bila najvruća domaća tabloidna tema, a Alexa je javno obznanila da unatoč lascivnim porukama nikad nisu bili intimni.

Boris je, pak, medijima poručio da su njegovo povjerenje i prijateljstvo ‘iskorišteni na najgori mogući način’. Žao mu je, ističe, što je u trenutku slabosti ‘popustio muškim hormonima i napravio veliku pogrešku’.

“Šutim već dugo i trpim, ali ovo je stvarno previše. Sad kad smo to riješili po 133. put, molim vas, ostavite me da sa sinom u miru provedem još ovo malo života koliko mi je ostalo. Zapravo je užasno tužno da pričamo i dalje o tome, a ne o humanitarnim akcijama i boljim temama”, napisala je na Instagramu nakon što su medije preplavili napisi o odnosu s Rogoznicom.

“I zato, molim vas, prestanite mi prijetiti. Prestanite me vrijeđati vi koji ste o meni pročitali samo tri clickbait naslova. Ne, nisu sve žene kurve! I ne, to što mi je pisao ne znači da sam pristala! Ali medijima to nije tako zanimljivo”,, napisala je Alexa svojedobno uz fotografiju na kojoj piše ‘Nisam se je*ala s Borisom!’.

Pjevačica je u nekoliko navrata izrazila žaljenje što je njezina SMS afera izazvala toliku medijsku pozornost te zasjenila humanitarni rad kojim se predano bavi već godinama.