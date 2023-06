‘U Srbiji dno ima i podrum!’ Jovana Jeremić ima pjesmu, sunarodnjaci šokirani: ‘Ograničena kao balkon!’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Kako je već duže vrijeme najavljivala, poznata srpska voditeljica Jovana Jeremić, koja je nerijetko voljela uzeti mikrofon u ruke i zapjevati, snimila je svoju prvu pjesmu.

Iako pjesma zvuči kao i mnoge koje dolaze iz Srbije, pjesma ”Rolex” nije se svidjela njenim sugrađanima, koji ju žestoko kritiziraju na društvenim mrežama, a tamošnji mediji pišu kako se takvim komentarima sigurno nije nadala.

Srpski mediji pišu da su se korisnici Twittera obrušili na voditeljicu zbog ”pokušaja da pjeva”, a da je tome tako pokazuju i vrlo ružni komentari.





“Meni ovo razočaranje, jer prvo skoro uopće nije pjevala, ko je ovaj Devito za siromašne i zašto nije naveden u pjesmi”, “Dno mora na nečem stajati i to je ovo”, “Dođe mi da se prekrstim i lijevom i desnom, svaki put kad vidim bilo što što se tiče nje, iako nisam kršćanske vjeroispovijesti”, “Flopčina, možda bi bio manji flop da nema ovog Devita za bugarsko-vlaška veselja”, “Ne znam što me više plaši, to što je netko ružan iako nosi masku, Jovanin pokušaj da bude seksi ili činjenica da sam ovo ipak odgledala do kraja”, “Blam. Ovo je jezivo. Zamišljam gdje Rolex tuži ovu blasfemiju za neovlašteno korištenje njihovog imena”, “U Srbiji dno ima i podrum!”, “Odlično za rastjerivanje gamadi, insekata i omanjih glodavaca”, “E jest se raspjevala. Bolje da ostane voditeljica. Manja je šteta” , neke su od reakcija na Jovaninu pjesmu.

Jovana Jeremić – Rolex

Bop ili flop pic.twitter.com/sJoxUA2D5n — iskreni komentator (@iskrenikomentar) June 6, 2023

“Pjesma je posvećena svim mojim bivšima da napokon shvate zašto su bivši, ali je posvećena i budućim da znaju što treba da bi bili savršeni“, rekla je Jeremić gostujući u Ami G Showu, što je opet izazvalo lavinu negativnih komentara poput: “Kad vidim Jovanu Jeremić osjećam neopisiv stid”, “Blago gluhima i slijepima” i “Žena ograničena kao balkon”.

Voditelj je Jovanu upitao i je li joj se javio netko iz Rolexa, odnosno ima li informaciju da su iz Rolexa vidjeli njenu pjesmu, no ona je tek navela kako će pjesmu tek vidjeti.









Mnogi su u komentarima izrazili žaljenje što Jovanu gledaju na televiziji, počeli su spominjati peticije kako bi joj se zabranilo pojavljivanje na televiziji, iako na jednoj radi, a bilo je i onih koji su naveli kako su bili uvjereni da će voditeljica reći da je riječ o parodiji, no to se ipak nije dogodilo.

Evo i cijele pjesme:









Inače, prije nekoliko mjeseci Jovana se usporedila s preminulom Marinom Tucaković.

“Mislim da je naša javnost ostala dosta uskraćena poslije smrti Marine Tucaković. Ja sam netko tko vrlo voli pisati. Kada budem našla taj neki svoj mir i prostor gdje ću živjeti, krenut ću pisati pjesme za pjevače. Zato što sam ja škorpion u horoskopu kao i Marina Tucaković. Ona je mene mnogo voljela, kao što sam i ja nju. Mislim da sam sposobna kada imam inspiraciju napisati dobru pjesmu”, rekla je Jeremić.

“Ja neću pisati pjesme droga, s*ks, ludilo, džipovi, klubovi, satovi, itd. Moje pjesme će imati priču, težinu i dubinu. Negdje slično onom što voli pjevati Ceca i Aleksandra Prijović. Možda budem uspješna, a možda budem i neuspješna, ali ću pokušati. To je zato što su “Jovanizmi” doživjeli nevjerojatnu popularnost. Posljednji koji sam u nedjelju smislila glasi ovako: “Prvo sam ostala sama kao pas, a onda postala jaka kao u vuk”, rekla je za tamošnje medije.