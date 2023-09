U školi ga zadirkivali, majka ga oblačila do osme godine, a u vojsci svirao narodnjake

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Na današnji dan prije 15 godina u 44. godini života preminuo je ‘kralj funka’ Dino Dvornik. Njegova kći Ella i udovica Danijela emotivnim su se objavama prisjetile voljenog oca i supruga, a javnost se prisjeća brojnih detalja po kojima ga pamte, ali i nekih manje poznatih detalja iz njegovog života.

Dinu Dvornika u osnovnoj školi su nazivali Roko Prč, što je Dinu neizrecivo vrijeđalo. Nadimak je dobio zbog popularne serije ”Naše malo misto” gdje je nastupio u manjoj ulozi kada su mu bile tek četiri godine.

“To me neizrecivo vrijeđalo”

“U školi su me zvali Roko Prč, što me neizrecivo vrijeđalo. Stalno sam se zbog toga tukao s djecom, iako je brat, što se tučnjave tiče, bio još luđi od mene”, otkrio je jednom prilikom Dino.





Nakon što se davne 1972. godine okušao na festival Djeca ’72. u Splitu te pobijedio, pridružio se splitskoj grupi Hidrant, potom je s bratom Deanom osnovao grupu Kineski zid, koja je upamćena kao grupa koja je objavila prvi funky album u hrvatskoj diskografiji. Grupa nije dugo potrajala, a Dino je jednom prilikom otkrio kako su se Dean i on više tukli nego li svirali.

Najbolji ‘nišandžija’ koji svira narodnjake

Nakon Kineskog zida, Dino je otišao u vojsku, a za vrijeme vojne obuke proslavio se kao najbolji “nišandžija” Pete armijske oblasti. Manje je poznati detalj da je u vojsci okupio glazbeni sastav s kojim je svirao na vojnim zabavama i to ‘narodnjake’. “Ja sam narodnjake svira’, ono, za narod. Jer, ako je za narod, onda ću i narodnjake svirat’, da se narod veseli, a ovako u životu ću svirati ono što meni leži”, rekao je jednom prilikom Dino.

Note? Kakve note, to nije feeling, to nije glazba

U jednom od svojih prvih intervjua za časopis Polet, Dino je rekao kako nikad nije naučio note. “Kakve note, to je matematika, to nije feeling, to nije glazba. Nota plus nota jednako dvi note. I sad snimi ploču…”

Mamin mezimac

U istom je intervjuu otvoreno priznao kako ga je mama kupala sve do osme godine, a kasnije, kad je već bio osmoškolac, i oblačila za školu. Bio je, naime, mamin mezimac.