‘TUŽI JU, DIGNI SVE I NE ODUSTAJ’! Mojmira je ovoj ženi maestralno digla živce, svi joj šalju podršku: ‘Ona je najbolji pokazatelj da je žena ženi vuk’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Komičarka Marina Orsag prozvala je urednicu i voditeljicu RTL Direkta, Mojmiru Pastorčić, i cijelu medijsku kuću zbog načina na koji su iskoristili njenu izjavu, a vezano za rad njenog kolege stand-up komičara Aleksa Curaća Šarića, koji se našao na udaru kritika javnosti nakon svojih šala o silovanju.

Naime, Orsag navodi kako je pozvana dati izjavu vezano za spomenuti slučaj, no da su njene riječi izvučene iz konteksta, zbog čega se dobiva slika da ona misli da je silovanje smiješno.

“Sad kreće canceliranje mene ni krive ni dužne”

“Evo primjera izvlačenja ljudi iz konteksta… RTL Direkt tražili me izjavu u vezi Aleksa i moju riječ svakako koja je bila za to da se svakako mora paziti na pozornici što i kako pričaš, oni su namontirali odmah nakon Mojmirinog pitanja “Jel silovanje smiješno?”, pa eto, na jednoj od tri najjače televizije ispada da Marina na to odgovori svakako. Svakako?! Svakako je silovanje smiješno?! E moja Mojmira, e moji RTL.hr montažeri svaka vam čast. Jeste li izvukli moje riječi izvan konteksta? SVAKAKO!

I sad kreće canceliranje mene ni krive ni dužne.

Svakako. Mojmira je najbolji pokazatelj da je žena ženi najgori vuk. Nadam se da su samo gledatelji/će dovoljno inteligentni da shvate da je to namjerna montaža”, napisala je Orsag.





Pregledali smo još jednom snimku i doista, izjava djeluje kao odgovo na pitanje ‘je li silovanje smiješno’. Naime, nakon što Mojmira podsjeti na Aleksove šale kako je šteta što se u ljekarnama ne može kupiti kloroform”, sredstvo koje se koristi i kako bi se omamile žrtve silovanja, kreće s najavom Marine Orsag: “Upitali smo njegovu kolegicu što misli, je li silovanje smiješno?”

Ljudi u komentarima dali su podršku Marini, a mnogi su je savjetovali da tuži RTL.

“Treba li ih tužit” i “Stvarno nisko i pokvareno”,pisali su mnogi.

“Odavno sam prestala gledati Šprajca i Mojmiru jer su podlegli populizmu a zaboravili što je istinsko novinarstvo…traži ispriku jer ovo je stvarno svinjarija”, dodala je jedna pratiteljica.

“Ko jos gleda Mojmiru i Sprajca?! Stvarno vas ima?!”, pita treća.

“Traži javnu ispriku i nemoj odustati. Digni sve, od njihovog pr-a, do pravobranitelja šta god se sjetiš. Dosta je njihovih sranja. Mislila sam da su Sprajc i ona dosegli dno već prije, ali očito uvijek može bolje”, još jedno je od mišljenja.









Nakon toga kreće Marinina izjava:

“Bez slobode govora humor ćemo dovesti do razine besmislenosti”

“Svakako ako će to osvijestiti neke stvari, Ali opet postoji i druga strana u kojoj humor ne treba biti potpuna politička korektnost, ali ne treba sigurno ‘cancelirati’ ljude zbog raznoraznih izjava. Opet, odgovornost kod svakog umjetnika treba postojati”, rekla je Orsag i dodala:









“Osobno smatram, ako se priča o škakljivim temama, iza toga treba postojati jedna jaka poruka, u pozitivnom smjeru i načinu rješavanja problema, a svakako ne u smislu promocije nasilja. Opet, treba pazit da štitimo slobodu govora jer bez nje ćemo humor dovesti do razine besmislenosti”, zaključila je Orsag.

RTL se ispričava na neugodnosti

RTL se oglasio priopćenjem u kojem se navode da im “nije bila namjera prikazati stavove komičarke Marine Orsag drugačijim nego što jesu”. Radilo se o nenamjernoj pogrešci. Zamolili smo je da za RTL Direkt da komentar jer smatramo da se radi o važnoj temi o kojoj treba govoriti.

S obzirom da je RTL Direkt i inače pratio i obrađivao društveno važna pitanja i kontroverzne teme, zanimao nas je stav ženske komičarke o primjerenosti šala o silovanju.

Ispričavamo se Marini Orsag i žao nam je što je doživjela neugodnosti”, naveli su s RTL-a.

U videu cijelog odgovora Marine Orsag, jasno je da nije riječi ‘svakako’ odgovorila na pitanje je li silovanje smiješno.

Što se tiče kolege, Orsag nije željela previše komentirati napise, je kaže, ne postoji cjelokupna snimka nastupa i nije bila prisutna da bi mogla ‘secirati te fore’ te ističe da bi se najprije trebalo utvrditi jesu li njegove šale izvučene iz konteksta.

“Humor je jako veliko oružje i može se jače doprijeti do ljudi. Ako je bilo nešto u smislu sprdanja činjenice da je jedan čovjek dobio lakšu presudu zbog toga što je branitelj ili tako nešto u tom smjeru, defininitivno ok, a ako je u nekom drugom smjeru nitko nema pravo kroz humor promovirat bilo kakav oblik nasilja i represije, a opet ne znam točno što se dogodilo”, komentirala je, između ostalog, Orsag.

Kada je upitana trebaju li nam šale o silovanju, rekla je da da ukoliko se njima mogu osvijestiti određeni problemi u društvu, naravno pazeći da se ne prijeđe određena granica.

Cijeli odgovor komičarke Orsag na pitanje možete pogledati OVDJE.