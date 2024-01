Tužan život brata Tome Zdravkovića: Pjevač je na smrtnoj postelji tražio oprost

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Brat Tome Zdravkovića, Novica Zdravković, je bio pjevač i kompozitor, a malo ljudi zna da je napisao neke od najljepših pjesama svog brata. ‘Umoran sam od života”, ‘Ispod palme na obali mora’, ‘Lele, lele, Ciganko’, ‘Plakala je’, ‘Gde si sada’, ‘Sutra se vraćam kući’, samo su neke od hitova koje je Tomi napisao Novica, koji se dugi niz godina borio s rakom prostate, od čega je preminuo kao i njegov stariji brat 1991. godine.

Novica i Toma imali su vrlo specifičan odnos, o kojemu je svojevremeno progovorio ‘brat iz sjene’. Naime, nakon sprovoda svog brata, Novica je otkrio što mu je posebno privuklo pažnju na samom sprovodu.

“To se tada vidjelo i nikada više”

“Moj brat nije bio obiteljski čovjek, ali je vjerojatno to bio put kojim je morao ići. Kad se približim grobu kroz glavu mi prvo prođe njegov sprovod jer to se tada vidjelo i nikada više, da je takva kiša padala. Doletjela je jedna ptica, stala je na grani iznad samog groba i do kraja sprovoda je bila tu. Onda je odletjela i kad smo krenuli s groblja kiša je odjednom prestala”, ispričao je Novica.

Otkrio je kako je Toma cijeli život bio prema njemu hladan, iako je znao da ga voli. Na smrtnoj postelji shvatio je, kaže, kako se ponašao prema njemu te se pokajao.

“Uvijek je htio biti autoritet jer je stariji 10 godina. Drugim ljudima je bio dobar i sve im je činio, meni nikad ništa, iako me je volio. Razumio sam to i nikada se nisam ljutio. Ja sam ga slušao i poštovao njegove godine”, govorio je Novica.

“Tek pred smrt je shvatio, to je jako tužno i bolno za mene”

“Nikada mu se nisam suprotstavio. Uvijek sam gledao da ne osramotim njegovo ime i reputaciju koju je stekao tijekom uspješne karijere. Bio je hladan prema meni, recimo, kao da sam mu susjed. Ne znam je li to bio utjecaj toga što sam bio grešan u djetinjstvu, a ja sam mu baš htio dokazati koliko vrijedim.

Tek je pred smrt shvatio koliko sam mu značio, a to je jako tužno i bolno za mene. Danima sam ga obilazio u bolnici i svakodnevno me je molio za oproštaj. Govorio mi je da se kaje, da mu je žao i da je pogriješio. Ni tad mi nije želio reći konkretan razlog zbog čega se kaje, ali ponavljao je te rečenice svaki put kad mi je ugledao oči dok je bespomoćan ležao u bolničkoj postelji”, dodao je Novica.









Novica je veliki solistički koncert održao 2005. godine na Beogradskom sajmu, a neke od najpoznatijih pjesama koje je otpjevao su ‘Splavovi’, ‘Ambis mog života’, ‘Volela je votku i kafanu’, ‘Navik’o sam ja na noćni život’. Preminuo je 2021. godine u 74. godini i pokopan je na Centralnom groblju u Beogradu.