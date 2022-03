TRI ČLANA ŽIRIJA MEDILO, A POTOM…’ Marko i Gabrijela otvorili drugu emisiju ‘Plesa sa zvijezdama’, gledatelji puni kritika

Autor: T. Š.

Marko i Gabriela otvorili su drugu emisiju showa ‘Ples sa zvijezdama’ energičnim tangom. u prvoj su emisiji na plesni podij donijeli tango. Marko Ciboci istaknuo je da bi Marko bio odlična plesačica, a Igor Barberić pohvalio je ovaj nastup najčišćim dosad. Za svoj nastup osvojili su 26 bodova.

Igor Barberić poručio je Marku da pokaže još i udari jače pa će dospjeti sve do finala. Marko Ciboci poručio je kako je ovo pravi latino. Oduševljenje se nije moglo skriti u cijelom studiju.

Za svoj nastup osvojili su 25 bodova, što je za jedan bod manje od prošloga puta.

Gledatelji već na društvenim mrežama komentiraju njihov nastup, ali i žiri te njihove odjevne kombinacije, koje im se baš nisu svidjele.

“Danas su bili malo lošiji neg prošli puta. Žiri su mi svi koma osim Marka koji je profi. Uvijek realni komentari. A ‘ko oblaci Mešina?!”, “Odlični plesni par. Žiri kao da je u maškarama!”, “I opet je 3 člana žirija medilo, a potom su dali i svoje ocjene”, “Marko i Gabriela odlični, moji favoriti”, neki su od početnih komentara.

Nakon njih nastupili su Albina i Mario koji su otplesali bachatu. Igor Barberić istaknuo je Albinu kao jednu od jačih osoba ove sezone zbog prirodnog talenta za ples.

Senzualnom bachatom oduševili su publiku, ali i žiri. Albina i Mario od žirija su dobili velike pohvale prožete poticajnim komentarima za bolji sljedeći ples.

“Ti si jako scenična i zbog toga uvijek zavladaš scenom. Uz to samo još učvrsti pokret”, primijetio je Igor Barberić, a Marko Ciboci želi vidjeti malo više akcije i kontakta s partnerom.

Osvojili su 24 boda.

Gledatelji su bili nešto oštriji od žirija. “Albina je sexy ali nije to još kako bi trebalo biti. Nadam se da će na kraju pokazati svoje pravo ja”, “Ova koreografija NEMA VEZE s bachatom i to nije do Albine”, “Njih dvoje kao da se mrze! Potpuni stranci pa zato i nema te kemije između njih! Minimalno elemenata bachate, bezveze”; nižu se komentari