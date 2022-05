TRAVIS JE ZAHVALAN: Kardashianki rečeno da za plodnost četiri puta tjedno pije muževu s**rmu

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Reality zvijezda Kourtney Kardashian tvrdi da joj je tzv. “liječnik za plodnost”, savjetovao da pije spermu supruga Travisa Barkera i to četiri puta tjedno kako bi povećala plodnost. Otkrila je to u obiteljskom showu The Kardashians ayuverdskoj stručnjakinji Marthi Soffer.

Tijekom sastanka, Kourtney je rekla wellness guruici da ima bolove u ramenu te su razgovarale o njenoj štitnjači.

“Ne mogu se sjetiti što je rekao, je li bilo nisko ili visoko”, primijetila je Kourtney o svom posljednjem pregledu. “Ali rekao nam je, pa, rekao mi je, da je stvar koja će pomoći da pijem Travisovu spremu oko četiri puta tjedno”, dodala je sramežljivo.





Martha se lagano nasmijala na neočekivani prijedlog, koji liječnici inače ne predlažu ženama kako bi povećale svoju plodnost, a Travis je odgovorio: “Volim ovog doktora” i dodao da je njegova sperma najbolje kvalitete.

Čini se da Kourtney i Travis nisu poslušali ovaj savjet te su se umjesto toga upustili u ritual “čišćenja”, zbog čega je par bio suzdržan od vježbanja, seksa i kofeina.

“Posljednje vađenje jajne stanice nije bilo uspješno pa smo se odlučili na čišćenje”, objasnila je Kourtney.