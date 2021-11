TOTALNA KATASTROFA! Novinar dobio suspenziju zbog jedne rečenice koju je izgovorio Adele: ‘Uvijek ću se kajati’

Autor: T. Š.

Trebao je to zasigurno biti jedan od najvažnijih intervjua u karijeri australskog voditelja Matta Dorana, posebno iz razloga jer glazbena diva Adele nije željela dati intervju da neki drugi australski medij, no jedna ga je rečenica gotovo koštala posla.

Naime, australski voditelj Matt Doran nedavno je odletio u London kako bi intervjuirao pjevačicu. Trebali su razgovarati o njenom novom albumu naziva ”30”, ali sve je krenulo nizbrdo kad je pjevačici otkrio da nije poslušao čitav novi album o kojemu ju je intervjuirao.

Problem je zapravo nastao nakon intervjua, kad je pjevačica voditelja Chanel Seven upitala što misli o njezinom četvrtom studijskom albumu, na što je on odgovorio da ga “nije do kraja poslušao”, a što je pjevačicu navodno jako razljutilo.

Voditelj je naknadno objasnio što se točno dogodilo. “Nisam bio potpuno svjestan toga da sam na mail dobio pregled njezinog albuma, koji je objavljen nekoliko tjedana nakon mog putovanja u London. Bio je to previd koji nije bio namjeran. Ovo je najvažniji email koji sam ikada propustio. Uvijek ću se kajati”, otkrio je.

Doran tvrdi da Adele nije napustila intervju kako se prije navodilo. “Adele nije otišla. Zapravo, bila je sušta suprotnost. Ono što je trebalo trajati 20 minuta trajalo je 29 minuta”, ispričao je voditelj koji je zbog svog propusta dobio suspenziju u trajanju od dva tjedna.