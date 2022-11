TORBICA OD 30 HRVATSKIH PROSJEČNIH PLAĆA: Melania Trump u elegantnom izdanju koje vrijedi čitavo bogatstvo!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što ju tri mjeseca nismo vidjeli u javnosti, bivša prva dama Amerike pojavila se na glasačkom mjestu u društvu supruga Donalda Trumpa.

Par je plijenio pažnju, jer ih se u javnosti nije moglo pretjerano vidjeti još od kada je Trump izgubio izbore od Bidena. Posljednji put viđeni su u kolovozu na pogrebu Ivane Trump.

Melania se posebno potrudila oko izgleda za ovu prigodu te je zablistala u elegantnom izdanju, no ono što je privuklo najveću pažnju je torbica koju je nosila u ruci.





Kada su je fotoreporteri susreli u utorak, zgodna Ivanka zablistala je u haljini od 15.000 kuna, cipelala Louboutine od šest tisuća kuna, a u ruci je nosila Hermes Kelly torbicu od nevjerojatnih 230 tisuća kuna.

Osim što plijeni pažnju svojim izgledom, nerijetko se u medijima spominjao i karakter fatalne Slovenke. Stephanie Grisham, bivša glasnogovornica nekadašnjeg američkog predsjednika Trumpa i Melanije, koja je par razbjesnila objavom memoara o njima, otkrila je da je Melania uvijek prema svima ljubazna, da je brižna majka, kao i da ima dobar smisao za humor, iako u javnosti odaje dojam hladne i nezainteresirane osobe.

“Ona je uistinu vrlo predana majka i provodi jako puno vremena sa sinom i svojim roditeljima. Upravo ta njezina nevjerojatna bliskost s roditeljima me očarala i za to joj skidam kapu. No, predugo je okružena tim Trumpovim likovima i obitelji, stoga se kod nje radi i o preživljavanju. Ona je dobra, iako to zvuči smiješno iz mojih usta, budući da i nije tako lijepo govorila o meni. No, kada ste u njezinom društvu, uvijek će vas ponuditi kavom, vodom, napravit će sve da se osjećate ugodno”, otkrila je Grisham.

“Bila je genije za to da se odnosi divno prema ljudima koje zapravo nije niti najmanje podnosila. Jako je dobra u tome, a isto je tako bila jako duhovita i iznimno dobra. Kada je to, naravno, htjela biti. A ako se ne složite sa svime što ona kaže, onda… Nije bila zla, ne kao njezin suprug, ali je poput njega bila tvrdoglava”, ispričala je u memoarima.