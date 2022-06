TONY JE ‘PROGLEDAO SRCEM’: ‘Svi slave Gospodina, prekrasno! Našoj maloj Hrvatskoj je ovo jako potrebno’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Maksimirski stadion večeras je domaćin velikog duhovnog koncerta u sklopu najvećeg duhovno-glazbenog događaja u ovom dijelu Europe ‘Progledaj srcem’, na kojemu je jedan od izvođača i Toni Cetinski.

Uoči nastupa, Toni Cetinski je za portal Dnevno.hr otkrio kako se osjeća što je dio ovakvog duhovnog spektakla. Istaknuo je da je počašćen što ima prilike biti dio ovog događaja, a posebno su ga ganuli ljudi kojima je bio okružen.

“Presretan sam i počašćen što sam na ovom događaju. Prekrasno je vidjeti sve ove ljude, nasmiješene, koji se grle, pjevaju svi slave Gospodina, a to je nešto što je jako jako potrebno u današnje vrijeme, posebno našoj maloj Hrvatskoj. Mogu samo reći da sam ponosan što sam dio ovoga”, istaknuo je Toni.





Otkrio nam je kako sljedećih godinu dana možemo od njega očekivati samo nove pjesme, a nedavno je objavio i singl “Čuvam ljubav”, prvu svoju ljubavno-duhovnu pjesmu, kojom je na neki način predstavio svoj novi glazbeni smjer.

”Ja nisam ni računao da ću snimiti duhovnu pjesmu, to je jednostavno tako došlo i to se moralo desiti. Tako isto je milijun detalja ukazivalo na to, pa i samo snimanje u Međugorju, da to nisam ja odabrao. Ako bude božja, sveta volja da snimim duhovni album snimit ću ga”, kazao je u jednom od razgovora za medije.

Publika je izrazito dobro reagirala na njegovu novu pjesmu, a on ističe kako nakon trideset godina karijere više ne gleda kako mu pjesme kotiraju na ljestvicama, već želi usrećiti one koji ga sve ove godine prate i eventualno osvojiti još kojeg fana.

Otkrio je i kako se uoči koncerta s ostalim kolegama glazbenicima osjećao kao na maturalcu. “Pozitivan duh s neopisivo puno ljubavi”, opisao je osjećaj Toni.

Za kraj smo ga upitali kako komentira današnju po glazbu.









“Ne bih htio biti ja taj koji ocjenjuje. Svatko si izabere ono što voli. Nema loše glazbe, ima samo loša i dobra pjesma. Nema lošeg žanra. Svatko voli ono što mu najviše odgovara”, smatra Toni.