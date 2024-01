Tonči Huljić se pohvalio novim pjevačem pod svojim okriljem: Pijero već snima naveliko

Još u studenom prošle godine, Tonči Huljić je dao naslutiti da bi upravo on mogao biti taj koji će dati vjetar u leđa mladom Petru Šegedinu s Korčule. Nakon izvedbe hita ‘Kuća puna naroda’ Zdravka Čolića u showu Superstar, Huljić ga je upitao što Petar radi krajem lipnja ove godine te mu jasno dao do znanja da će se on pobrinuti za njegov ‘poguranac’.

“Ti si na Melodijama Jadrana”, rekao mu je Tonči i Petra ostavio gotovo bez riječi, dok je Filip poručio kako je mladi slavuj stvoren da spaja ljude srcem i glazbom.

Sada se doznalo da je Petar Šegedin Pijero uistinu oduševio Tončija Huljića toliko da ga je uzeo pod svoje. “Nova pjesma, novi pjevač, ali većina vas ga zna iz showa Superstar, poručio je Huljić na Instagramu.

Podsjetimo, Petar je u showu otkrio kako je preminuli Vinko Coce bio njegov kum, a mnogi ga danas nazivaju njegovim nasljednikom. U jednoj od epizoda showa pojavio se u više od pedeset godina starom odijelu svog kuma, koje mu je ustupila Janja, udovica trogirskog slavuja.

Kako je otkrio u svojoj objavio Huljić, na glazbenoj sceni Petar će se probijati pod umjetničkim imenom Pijero, a otkriveno je kako je već snimio prvu pjesmu te spot, koji ne sniman i na vrhu stambene zgrade u Splitu.