Tomislav Ivčić napisao joj je hit koji ju je obilježio: ‘Ta pjesma mi je pokora’

Zadarska pjevačica Marina Tomašević, rado viđena i u dijaspori te zaljubljenica u slikarstvo sa statusom slobodnog umjetnika za likovno stvaralaštvo, koja slika portrete vinom iduće će godine obilježiti 40 godina bogate glazbene karijere.

Usprkos bogatoj karijeri, Tomašević je prošle godine naglasila kako joj je majčinstvo najveća vrijednost u životu. Zaljubila se u gimnaziji. “Prva ljubav zaborava nema, htjela sam nešto stvarati, kreirati, pa sam si stvorila dijete što mi je, uvijek kažem, najbolji potez koji sam u životu napravila – jako mlada postala mama. To sam vrlo ozbiljno i odgovorno prihvatila pa je pjevačka karijera dvije godine bila u mirovanju. Nisam ni mislila nastavljati, prihvatila sam ulogu samohrane majke jer sam se brzo rastavila. Međutim, zov duše me zvao, univerzum to zna iskreirati… Zvali su me na gaže, pireve…, otkrila je Marina Tomašević u razgovoru za Zadarski tjednik.

Popularnost joj je uvijek smetala, a u tom razgovoru je rekla kako je pjevala da zaradi nešto novca i gušta, ali joj je godilo kada bi svojim pjesmama razveselila publiku. Jedan od njenih hitova i danas danas pjevaju generacije.

Propušteni duet s Thompsonom

“Mala je već narasla, imala sam i prekrasne roditelje, Bog ih blagoslovio, bili su i meni i maloj mama i tata. Počela sam tako odlaziti gore-dolje ‘89. godine. Kad je počeo rat, ‘90. godine, spremali smo se raditi album. Meni je mama iznenada umrla i Tomislav je upravo u spomen na moju mamu, napisao veličanstveni evergreen “Ne plači, majko” i to je obilježilo moju budućnost. Koliko god je to fenomenalno krenulo i ta mi je pjesma bila uspjeh, toliko mi je i pokora. Teško je pogoditi pjesmu koja ima sve u tom momentu. Imam jako lijepih pjesama, ali dostići energiju te pjesme bilo je jako teško”, emotivno je rekla Tomašević.

Prije dvadesetak godina jedan svoj hit "Ja ne mogu više bez tebe" prvotno je trebala otpjevati s Thompsonom, no to se ipak nije dogodilo pa je pjesma ugledala svjetlo dana prošle godine na CMC festivalu u Vodicama.









“Ova je pjesma, još prije dvadeset godina, bila prvotno namijenjena za duet s Markom Perkovićem Thompsonom. Međutim zbog raznih osobnih obveza s obje strane, pjesma nije nikad snimljena. No, sve dođe kada treba doći, očito onda nije bilo pravo vrijeme za nju. Svi koji su do sada čuli singl oduševljeni su odabirom kompozicije i aranžmana. Osobno se jako veselim i ponovnoj suradnji s izdavačkom kućom Menart s kojom sam i ranije surađivala, pomno i s puno ljubavi i pažnje pripremamo nove pjesme, veselim se mojoj poznatoj autorskoj ekipi na čelu s Markom Tomasovićem i Aleksandrom Valenčićem, a ima ih još…veselim se pjesmama koje jedva čekam snimiti”, rekla je Marina i dodala kako se veseli novoj mlađoj publici.

“U zadnje vrijeme imam sve više fanova u mlađoj publici i to me ni malo ne iznenađuje, ali me jako veseli, dugo sam na sceni, jako dobro poznajem našu publiku. Pjesma ne bi trebala imati nikakve granice, u stvari, u mom slučaju sve se nekako preslaguje i ide na svoje mjesto. Osobno, kao i uvijek, nemam nikakva očekivanja, osim da konačno osjetim i vidim medijsku promjenu u pogledu sistema vrijednosti kojeg smo nekada imali. Do tada prepuštam sve iz svojeg srca u srca publike, zbog koje pjesme i postoje”, rekla je Marina povodom objavljivanja spota za pjesmu.