TOM CRUISE I KATE MIDDLETON ZAPALILI DRUŠTVENE MREŽE! Reakcija princa Williama nije mogla proći neopaženo

Još će se danima pričati o londonskoj premijeri filma ‘Top Gun: Maverick’ i njegovoj zvijezdi, glumcu Tomu Cruise, koji se pokazao pravim kavalirom tijekom susret s princem Williamom i njegovom suprugom Kate Middleton.

Naime, Kate je na premijeri pratio William, no u trenutku kad su došli do stepenica, William se nije sjetio pružiti joj ruku kako bi se lakše popela, već je to učinio Tom.

Bilo je jasno da je princ primijetio glumčevu gestu te je djelovao pomalo neugodno, što nije promaklo twiterašima. Ljudi su pohvalili Cruisea, no mnogima je čudno štonije pomogao vojvotkinji.

Inače, Kate Middleton oduševila je okupljene sjajnim modnim izdanjem s potpisom Ronalda Moureta. Nosila je crnu haljinu s bijelim detaljima, koju je uskladila s torbicom Alexandra McQueena i dijamantnim naušnicama Robinsona Pelhama.

Na ruci je pažnju privlačio zaručnički prsten, kojeg gotovo nikad ne skida, a koji je nekada pripadao princezi Diani.

We absolutely love this sight!! Kate Middleton and Prince William with Tom Cruise at the red carpet of his film Top Gun: Maverick!!! 😍#KateMiddleton #PrinceWilliam #TopGunMaverick #TopGun #TomCruise #TheCorrespondentPk pic.twitter.com/0FRvD2s1yi









— The Correspondent PK (@correspondentPk) May 19, 2022