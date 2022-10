‘TO VIŠE NIJE ONAJ ČOVJEK’: Ksenija Marinković progovorila o rastavi od Kristijana Ugrine, zbog svega je potražila pomoć psihijatra

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U zagrebačkom kazalištu Vidra održana je svečana premijer predstave “Tvorničke postavke“, koja je inače redateljski prvijenac naše glumačke dive Ksenije Marinković. No, osim po glumačkom talentu i brojnim ulogama, Ksenija je u javnosti poznata i po braku sa šest godina mlađim kolegom Kristijanom Ugrinom s kojim je dobila odvoje djece, kći Koranu i sina Kostu Kaija, koji su danas punoljetni, a u velikoj ispovijesti za Jutarnji list, osim o karijeri, progovorila je o bivšem suprugu i rastavi.

Naime, par je bio u braku devet godina, a razveli su se 2005. godine jer je Kristijan započeo vezu s osam godina mlađom splitskom frizerskom Tamarom Pundom s kojom se oženio nakon dvije godine veze i dobio kćer Marijetu. Ksenija je tvrdila da je Kristijan vodio paralelni život prije nego što se razveo od nje, no u međuvremenu mu je oprostila te je s Kristijanom danas u dobrim odnosima.

“Nitko tu nije kriv, to je tako kako je”

“Shvatila sam nakon nekog vremena da Kristijana trebam tretirati kao nekao biće koje sam nekad poznavala. I to više nije niti onaj čovjek, niti ona situacija u kojoj smo bili kad smo se zaljubili. I tu nitko nije kriv, to je tako kako je. Ja sam imala ispunjen život sve to vrijeme, nitko mi nije bio kriv ni za što, jer mi je bilo dobro”, rekla je u razgovoru.





No, razvod nije tako lako podnijela te je bez ustručavanja priznala da je zbog te nezavidne životne situacije išla psihijatru. “Htjela sam dalje funkcionirati, ali prve dvije godine je bilo dosta teško, jer to je veliki šok, potpuna reorganizacija života, osjećaj da si odjednom ostao sam, nezaštićen, da ćeš sve morati sam… ali onda sam sve to odlučila pretvoriti u svoju prednost. Što imam, s tim klimam, i samo naprijed. Klinci su bili mali, drugi, treći razred i zaključila sam da i za njih i za sebe moram biti jaka, i da neću dopustiti da tonem. Nastavit ću živjeti normalno”, pojasnila je i dodala kako joj je razgovor sa stručnom osobom pomogao u tome da se bolje nosi s emocijama i problemom.

Ksenija je otkrila da je bivšem suprugu oprostila i zato što ne želi trovati sebi život i produljivati traumu.

Inače, krajem prošle godine, Ugrina je u RTL-ovoj emisiji “Potraga” otkrio da radi kao dostavljač kako bi vratio tuđe dugove. Kako je pojasnio, iako je zaposlen u Zagrebačkom kazalištu mladih, slobodno vrijeme koristio je kako bi uspio dodatno zaraditi.

“To je standardna hrvatska priča kad netko hoće nekome pomoći, a taj drugi iskoristi tu dobronamjernost… Tako sam i ja završio u jednoj takvoj priči kad me žena mog profesora s Akademije, kojeg sam jako volio, pitala da joj budem jamac za dva kredita”, izjavio je tada Ugrina.

“Pristao sam, a ona je u jednom trenutku prestala vraćati te kredite pa sam kao jamac naslijedio dugove”, opisao je i dodao da su dugovi, naravno, nakon toga počeli rasti.

“Napravila je moratorij na kredit, ali kamata se morala plaćati i to je raslo. Cifra je narasla. Na kraju sam jedan kredit u pregovorima s bankom otkupio za nekih 50 – 60 tisuća kuna”, ispričao je glumac.









Rate kredita dotična je, kaže, plaćala sve dok nije otišla u mirovinu. Kredit je navodno digla da bi suprugu napravila nadgrobni spomenik.