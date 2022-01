‘TO JE ODVRATNO, PRESTANITE!’ Uzrujana Jelena Dokić poslala poruku hejterima: ‘Brinete samo o mojoj težini i rugate mi se’

Nakon što je objavila da je nakon 19 godina prekinula s dečkom Tinom Bikićem, tenisačica Jelena Dokić u podužem se postu pratiteljima obratila na temu ‘body shaminga’, odnosno, činjenice da joj se neki rugaju i vrijeđaju je na temelju njezina izgleda.

“Ne mogu vjerovati da se moram ponovno govoriti o ovome!”, započela je uzrujano Dokić.

“Ponovno me kroz komentare, čak i članke posramljujete zbog izgleda. To je odvratno ponašanje. Samo prestanite! Ne samo kad sam ja u pitanju, već i druge žene. Ovo je ozbiljan problem s kojim se žene stalno susreću. Već sam to napisala i ponovit ću, prestanite komentirati moju težinu i veličinu. Nije lijepo”, napisala je.

"Jaka sam i mogu to podnijeti i nije me briga za vas, no samim ovim možete nanijeti štetu i povrijediti nekoga drugoga o kome ne znate ništa i ne znate kroz što bi mogao prolaziti. Prestanite mi suditi na temelju moje veličine, uopće mi ne biste trebali suditi", dodala je.









“Dogodilo se sranje, ali ja sam ovdje i borim se, ali to nije ono do čega vam je stalo. Brinete samo o mojoj težini i rugate mi se… (…) Nikada nisam skrivala činjenicu da se borim sa svojom težinom. Nikad. S tim se borim već neko vrijeme, pogotovo nakon borbe s depresijom. Ali ne sramim se svoje veličine. Nastavit ću raditi na sebi, ali ne zbog toga da izgledam bolje nego da se osjećam bolje i zdravije. Kao i uvijek, za 99 posto vas koji me toliko podržavate, hvala vam”, poručila je uzrujana tenisačica.