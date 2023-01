‘TO JE BIO DOGOVOR S PRODUKCIJOM’ Božo se ponovno oglasio, otkrio potpuno nepoznate detalje o popularnom showu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Profesionalni kuhar Božidar Miodragović ponovno je izazvao pravu pomutnju pojavljivanjem u specijalnom blagdanskom izdanju popularnog showa “Večera za 5 na selu“.

Nakon što je sakupio dojmove u razgovoru za RTL i ustvrdio kako ostaje pri mišljenju da su se drugi sudionici showa dogovorili oko ocjena, kao i da mu nije žao zbog svojih postupaka, a podsjetimo, umalo je fizički nasrnuo na mladog tiktokera Darija koji je od šoka briznuo u plač, kontroverzni kuhar se ponovno oglasio.

“Ljudima smeta što ja dobro kuham”

Gostujući na Super radiju, Božidar je ponovno komentirao specijal, prenosi Slobodna Dalmacija, a pritom je otkrio i neke dosad nepoznate detalje o samom showu





“Meni nije prvi puta da sam napravio takav blagdanski stol i za njega dobivao nagrade. Najgore je što ljudima to smeta što ja dobro kuham, no ima i jako puno ljudi koji me podržavaju”, rekao je.

Osvrnuo se na sumnju da nije sam spravljao jela koja je ponudio gostima.

“Neki su rekli da ja to nisam sam kuhao i da mi je pomoglo 10 ljudi. Ja sam napisao da se kladimo u 100 tisuća eura da sam sve sam radio i to isti dan. Ja sam se ustao jako rano da bi sve stigao. Kažu da se nije vidjelo kad sam radio porketu. Pa za nju treba samo dva sata vaditi kosti van iz praseta, pa dok sve napraviš, izdinstaš, izrezeš, treba ti najmanje 3 sata, a gdje je još pečenje. Koliko bi trajala emisija”, kazao je Božo.

Božo kao sudac u Večeri za 5

Kuhar je ustvrdio i kako je ocjenjivao jela, odnosno davao niske ocjene, jer je zaključio da drugi natjecatelji nisu ponudili blagdanska jela, što je bila tema tjedna.

Osvrnuo se i na dociranje, koje su drugi sudionici ocijenili napornim. Božo je otkrio da je to bio dogovor s produkcijom, a otkrio je i da postoji .mogućnost da u nekoj od idućih sezona u ocjenjivačkom sudu, osim kandidata, bude i jedan profesionalni kuhar, za što se on sam već ponudio. Ako se to ostvari, sudionici će morati, barem po dosadašnjem iskustvu, imati jake živce kako bi podnijeli Božidarovu oštru kritiku.

Ipak, navode oko planova za nove sezone popularnog showa i dogovore koje spominje Božidar, RTL još nije potvrdio ni demantirao, stoga ih treba uzeti s dozom zadrške.