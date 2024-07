Tihomir nakon snimanja Brak na prvu: ‘Doživio sam totalni slom’

Sudionik treće sezona sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu‘ Tihomir Tomašić javnosti se predstavio kao uspješan poslovni čovjek, Međimurac, koji je osnovnu školu završio u Njemačkoj, gimnaziju u Hrvatskoj da bi se devedesetih godina prošlog stoljeća ponovno preselio u Njemačku.

Nakon 26 godina ulaganja u karijeru, 15 godina braka te dvoje djece shvatio je kako mu pati privatni život jer je njegov fokus bio na poslu. Kada je osvijestio svoj problem, čvrsto je odlučio kako će se više posvetiti sebi i svojim željama. Godinu dana je ostavio posao sa strane, putovao i samo se zabavljao, a s bivšom suprugom, s kojom ima dvoje djece, ima odličan odnos, te ističe kako su svjesni su svoje odgovornosti kao roditelji.

Tihomir se nadao kako će u sociološkom eksperimentu pronaći nekoga s kime bi mogao razgovarati o svemu, no nakon showa nije nastavio vezu s Manuelom. Ipak, otkrio je kako mu se nakon showa u životu dogodio popriličan zaokret, kao i da je trenutno ‘sretno solo’.

Dvije godine nakon snimanja

“U toj godini kada smo snimali ‘Brak na prvu’ bila je godina u kojoj sam se nakon totalnog poslovnog, privatnog i zdravstvenog sloma opet vratio u život. Uzeo si godinu dana pauze i odlučio sebi ispunjavati sve želje za koje nisam imao vremena u posljednjih dvadeset godina. Po prvi put u životu sam pratio isključivo svoj osjećaj pa neka me vodi gdje me vodi i tako je između ostalog pala i odluka da sudjelujem u tom showu. Mislio sam si, ako mi univerzum nudi da sudjelujem u tome onda i univerzum zna što radi. Na kraju je taj show bio prekretnica u mom životu. Znaš ono kad povučeš crtu svog prijašnjeg života i kreneš sasvim ispočetka i ostaviš onu staru osobu iza sebe. Sada, dvije godine nakon snimanja, posložio sam si život upravo tako kako ja želim. Ništa više ne radim što sam radio prije mog kraha, izumio sam se kompletno na novo. Novi ja, novi posao, novi ljudi, nova okolina,.novi način kako živim život. Taj show je bio okidač koji mi je bio potreban da punom snagom krenem dalje. Sve je moguće, svi mi možemo okrenuti nešto loše u nešto dobro. Samo treba imati hrabrosti donositi svoje odluke, napraviti taj prvi korak i onda nikako ne stajati”, komentirao je u nedavnom intervjuu za RTL.hr, kada je otkrio kako je nakon 28 godina napustio staru firmu te postao generalni zastupnik ‘jake slovenske tvrtke za cijelu Njemačku’.

Tomašić danas često na društvenim mrežama dijeli razne savjete, a kaže kako se gotovo sva videa koje objavljuje baziraju na njegovim iskustvima iz realnog života.

“Nakon snimanja showa koji je za mene, kao što svi znate, završilo dosta naporno. Bio mi je potreban mir i to je bilo dobro jer, da mi je bilo lako u showu, ne bih neke jako važne stvari prepoznao. Nakon tog snimanja sam shvatio da nisam još spreman za bilo kavu vezu, otputovao sam po prvi put sasvim sam deset dana u Split. Trebao mi je mir. Na početku mi nije bilo lijepo, ali s vremenom mi se to počelo sviđati. Shvatio sam da je samoća zapravo lijek i svakome bih preporučio da negdje ode na nekoliko dana sam. Tamo sam i shvatio da moram i to kako prvo proraditi na sebi i svom životu, a ne ulaziti u neku novu ljubav. Mislio sam da sam bio spreman nakon dvije godine od rastave za nešto novo, a zaista nisam. Od tada, fokus mi je bio prvo sebi sagraditi život kakav ja trebam i želim da bi bio sretan, sebe očistiti od svih tereta prošle veze. I eto, nakon te transformacije spreman sam da, prije ili kasnije, netko novi novi uđe u moj život. Dosad se ta osoba još nije pojavila, ali prepuštam to univerzumu i tako dugo dok se to ne dogodi doslovno. Uživam u životu sam. To pokušavam ljudima i objasniti na mom profilu. Ne žurite nigdje! Nikad nisi previše star za neku promjenu u životu, a kamoli za neku novu ljubav. Ali većina ljudi srljaju prebrzo u nove veze pa im one redom propadaju jer se nisu očistili starih tereta. Prvo traži i pronađi sreću sam sa sobom, zavoli sebe pa ćeš biti i u stanju zavoljeti nekog drugog”, rekao je Tihomir koji danas nije u izravno kontaktu s Manuelom, ali kaže da se prate na društvenim mrežama, lajkaju si fotografije i razmjenjuju ponekad poruke, a sve nesuglasice su riješili kada su se sreli u Dubrovniku i izgrlili. Manuela je danas sretno udana, a Tihomir joj je, kaže, bio prvi koji joj je čestitao.

Tri savjeta

“Tri savjeta koja će ti doslovno promijeniti način razmišljanja. Ja sam ih radio krivo. Podijelit ću to sa vama jer želim da vi ne radite iste greške koje sam radio ja”, započeo je Tihomir.

“Prestani se bojati potrošiti novce. Ako si potrošio i za dobru večeru, neku dobru flašu vina sa prijateljima, to je više vrijedno nego da si pospremio tih sto eura, ili potrošio si 1000 eura na putovanje, naše vrijeme na ovom planetu je jedan poklon, novce možeš uvijek zaraditi, ali to što si doživio i ta sjećanja koja si generirao, ne može se kupiti za bilo kakve novce na ovom svijetu”, smatra Tihomir.

“Ljudi se toliko boje donijeti odluku, taj strah ih doslovno paralizira. Ako nećeš biti spreman napustiti svoju komfor zonu, nikad nećeš znati što te tamo vani čeka, nikad nećeš znati što je univerzum pripremio za tebe. Nemaš toliko vremena čekati kad će ti se nešto poklopiti bez da si sam stao u prvi korak”; poručio je svojim pratiteljima pa udijelio treći savjet.

“Uvijek ćeš imati probleme, uvijek ćeš imati neki konflikt u svom životu, moraš jednostavno naučiti uživati u životu dok istovremeno rješavaš te probleme”, zaključio je Tomašić, a objava se ubrzo počela dijeliti društvenim mrežama.