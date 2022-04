‘Telo spušta, du*e puca,…Oko mene samo kuje, svuda samo kuje’ Ovako zvuči trenutno najslušanija pjesma u Hrvatskoj

Srpski reperi Devito i Relja Popović početkom mjeseca najavili su novu duetsku pjesmu, koja je objavljena prije četiri dana. Pjesma pod nazivom “Omađijala” trenutno je prva na YouTube trendingu u Hrvatskoj s gotovo dva milijuna pregleda.

Popularni izvođači su na njihovim Instagram profilima objavili zajedničku fotografiju na kojoj su pozirali tako što je Devito zagrlio Relju, a dali su naslutiti da za fanove pripremaju više od jedne pjesme.

“Je li glupo da s***emo internet sa dvije pjesme sad u srijedu?”, upitali su pratitelje uoči izlazaka pjesama, a fanovi su bili oduševljeni njihovom idejom.

Tekst pjesme “Omađijala” ( izvorni jezik)

Ova mala tu se vrti, bacila je oko na mene

Na kajle, dizajnere

‘Oće sa mnom kući, noćas mala ima jasne namere

Aj lele, aj lele

Telo spušta, dupe puca, viski toči da me napije

Mila, aj lele, aj lele

Ja trošim pare, ona voli što je sa mnom iza kamere

A ne, ne, a ne, ne

Aaaa, greh me prati

Sa braćom slavim, nikad nismo bili jači

Aaaa, i dalje pamtim

Nekad račune nisam imao da platim

Mami hoće novi Louis, da kupi novi Louis

Zove samo da me čuje, hoće da non-stop tu je

Oko mene samo kuje, svuda samo kuje

I bez opijata svaka mi srce truje

Peta na trendingu je druga pjesma pod nazivom “Do zore” koju su objavili na isti dan kad i trenutno najslušaniju “Omađijala”. “Do zore” ima više od 700 tisuća pregleda na YouTubeu.