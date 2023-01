‘TATA ME NIJE ZAGRLIO’ Princ Harry detaljno opisao najbolniji trenutak svog života: ‘Nije pokazivao osjećaje ni u normalnim okolnostima’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Svega dan nakon prikazivanja na američkom CBS-u, RTL je donio ekskluzivnu ispovijest princa Harryja u razgovoru s jednim od najvećih televizijskih imena današnjice Andersonom Cooperom. Intervju za kultnu informativnu emisiju ’60 Minutes’, Harry je dao uoči izlaska njegove dugoiščekivane autobiografije ‘Spare’, koja izlazi 10. siječnja.

Komentirajući opis sastanka s bratom Willyjamom koji se dogodio 2021. godine, o kojemu je u knjizi napisao: “Dobro sam pogledao Willyja. Mrk pogled, kao i uvijek kad je imao posla sa mnom, alarmantnu ćelavost, istaknutiju od moje, njegovu poznatu sličnost mamikoja se s vremenom smanjivala”, Anderson je ocijenio kako je to prilično oštar opis, no Harry se s njim nije složio.

“Moj brat i ja se volimo. Silno ga volim. Bilo je mnogo boli između nas, osobito proteklih šest godina. Ničime što sam napisao nisam htio povrijediti obitelj. No daje cjelovitu sliku o situaciji dok smo odrastali. Također negira ideju da je moja žena uništila odnos među braćom”, kazao je Harry.





Princ Harry u intervjuu je ustvrdio kako su on i William, iako je cijelom svijetu djelovalo kao da su nerazdvojni, živjeli različitim životima nakon majčine smrti. Pohađali su zajedno srednju školu, no Harry kaže da mu je brat rekao da se pravi kako se ne poznaju, što ga je tada povrijedilo.

Upitan zašto nije s Williamom mogao razgovarati o gubitku majke, iako je to William poticao, Harry je kazao da nije da nije htio, već da nije znao kako te da nije smatrao da će mu razgovor o tome pomoći, bilo s Williamom ili nekim drugim.

Kada je princeza Diana poginula, Harry je kazao da mu je otac tada prišao, probudio ga i rekao mu: “Pokušali su, dragi dječače. Bojim se da nije preživjela”, a Harry je rekao da nije zaplakao od šoka.

U knjizi je to Harry opisao bolnim riječima: “Tata me nije zagrlio. Nije pokazivao osjećaje ni u normalnim okolnostima, no još mi je jedanput stavio ruku na koljeno i rekao: “Sve će biti u redu”.

Harry je otkrio da dugo godina nije vjerovao da je njegova majka preminula te da se dugo nadao da će ju ponovno ugledati. Priznao je da je pušio marihuanu i koristio kokain kako bi otupio osjećaje boli, izgubljenosti i gubitka.

“Godinama sam osjećao kamen na srci i nisam mogao plakati. Neprestano sam tražio načina da zaplačem.Sjedio sam na sofi pokušavajući se prisjetiti što više toga o mami. Katkad sam gledao videe na internetu o mami kako bi zaplakao”, kazao je Harry, no suze kaže nisu dolazile. Zbog svega je potražio pomoć terapeuta, prvi put prije sedam godina.









U knjizi je otkrio i kako je pokušao i eksperimentalnija liječenja. Ayahuasci, psilobicin, gljive, bili su psihodelici koje je koristio unutar tog liječenja.

“Nikad ljudima ne bih preporučio da ih uzimaju rekreativno, no ako to radiš s pravim ljudima, a grize te tuga, gubitak i trauma, onda te stvari mogu djelovati kao lijek”, kazao je Harry koji je pojasnio da su mu razbistrile um i da je tada zaključio da je njegova majka samo htjela da bude sretan, a da suzama neće pokazati koliko mu nedostaje.

