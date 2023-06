Tara Thaller otkrila planove nakon razvoda: ‘Idem kod bake’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Mlada glumica i pjevačica Tara Thaller je početkom mjeseca iznenadila javnost vijesti o razvodu od bosanskohercegovačkog glumca i glazbenika Farisa Pinje, a sada je otkrila koji su joj planovi.

Naime, unatoč tome što je čvrsto krenula s glumačkom karijerom, odlučila se orijentirati prema pjevačkoj karijeri, no negira da je istovremeno stavila glazbu ispred glume. Kako tvrdi, s obzirom na veličinu tržišta i opseg posla, ne vjeruje da u ovom trenutku mora birati, no u razgovoru za Jutarnji otkriva kako će se možda ću se u budućnosti morati opredijeliti za jednu.



Nakon težeg životnog perioda, Taru čeka ljetni odmor. “Idem kod bake na more u kamp, u mjesto u kojem ljetujem već 20 godina i planiram ponovo posjetiti Motovun Film Festival po novome Cinehill Festival, a ostali planovi će se putem krojiti”, zaključila je Tara.

Podsjetimo, ranije je u razgovoru za Story progovorila o razvodu. “Faris i ja smo zajedno došli do te odluke, mladi smo, život jednostavno tako nekad kroji svoje planove. Volimo se, podržavamo se i poštujemo, to je otprilike to. Ostali smo naravno u prijateljskim odnosima”.







Inače, Tara je Farisa upoznala na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti koju su oboje pohađali. U početku su bili samo kolege, a onda se iz prijateljstva razvila ljubav. Vezu su potvrdili 2019. godine zajedničkom fotografijom na Instagramu.

Tara je u prosincu 2021. godine sve iznenadila kada je objavom na Instagramu otkrila da se udala.