Tajči se pohvalila novim uspjehom: ‘Vjerovala sam da više nikada neću, a onda me sin zamolio’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Pjevačica Tatjana Cameron, poznatija po nadimku Tajči, na društvenim se mrežama pohvalila novim zanimljivim angažmanom za kojeg je zaslužan njen sedamnaestogodišnji sin Blais.

Naime, Tajči se nakon više od tri desetljeća okušala u glumi, a otkrila je i da je na nedavno održanom 54. Hour Film Festivalu u Nashvilleu bila nominirana za najbolju glumicu.

“Moram priznati da sam davno odustala od snova da ću u životu biti nominirana za glumačke nagrade. Iskreno, vjerovala sam da više nikada neću ni glumiti, a onda me moj sin Blais (17) zamolio da igram Mamu u njegovom kratkom filmu CTRL”, napisala je Tajči.

View this post on Instagram A post shared by Tajci (@tajcicameron)

Blais nije odmah bio spreman angažirati majku, već je svemu prethodio neobičan splet okolnosti. Naime, glumci koji bi dobili ulogu su odustajali zbog prepunog rasporeda.

View this post on Instagram A post shared by Tajci (@tajcicameron)









“Bio je to jednostavan posao: solidan scenarij Blair je napisao uz svoja dva prijatelja srednjoškolca. Sve su radili večer prije samog snimanja (s obzirom na to da je propozicijama bilo predviđeno da se čitav film mora napraviti u roku od 54 sata) no moji dijalozi bili su dobro napisani, a redatelj mi je na setu dao jasne upute.

Uz sve to, na samom snimanju stvorila se zabavna i kreativna energija, pa je cijeli posao napravljen bez ikakvog stresa, što je iznimno važno. Tijekom svoje karijere radila sam mnoge poslove s profesionalnim redateljima gdje se o ovako lijepoj radnoj atmosferi moglo samo sanjati”, otkrila je Tajči.







View this post on Instagram A post shared by Tajci (@tajcicameron)

“Kada živite svoj život pratite svoj unutarnji glas (koji je ukorijenjen u ljubavi), otpuštajući vezanost za ishod, to će vas dovesti do najnevjerojatnijih ishoda. U svakom slučaju nisam mogla nikada zamisliti ovako nevjerojatan životni put koji sam do sada prošla”, otkrila je u jednoj od svojih ranijih objava na društvenim mrežama.