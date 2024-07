Tajči posjetio sin u Zagrebu, primila važan poziv: ‘Počašćena sam’

Autor: T.Š.

Nekadašnja velika zvijezda domaće glazbene scene, Tatjana Cameron Tajči, koja se u velikom stilu vratila na domaću glazbenu scenu, danas slavi 54. rođendan, a tim povodom jedan od njenih sinova posjetio ju je u njenom domu u Zagrebu

”Pa evo, drago mi je da je barem jedan od tri sina ovdje. I bit ću malo doma u Zagrebu i malo na Pagu s prijateljima. Ja uvijek sve otkrijem. Meni prijatelji vele ‘daj malo budi tajnovita, za sebe”, rekla je Tajči u razgovoru za In magazin.

Ponosna majka trojice sinova, koji su se nedavno u Pittsburghu prijavili i za hrvatsko državljanstvo, ovih dana ima velik razlog za slavlje. Njezin srednji sin diplomirao je likovnu umjetnost.

“Nije mi tako loše, sad mogu biti više u Hrvatskoj”

”Evan Amadeus je moj srednji sin, znači moj najstariji je diplomirao prije dvije godine, sad Amadeus i Blaze je koji je najmlađi ima 18 godina i zato sad mogu češće dolaziti jer su tako veliki. Znaš ono moje prijateljice mame kažu djeca su nam odrasla, tužne smo, a ja velim znaš kaj, nije mi tako loše, sad mogu biti više u Hrvatskoj”, otkrila je Tajči, koja se ranije prisjetila svog pokojnog supruga Matthewa te otkrila kako su upravo u hrvatskom duhu odgajali svoju djecu.

“Dio procesa podnošenja zahtjeva za hrvatsko državljanstvo je izjava zašto podnositelj zahtjeva osjeća da pripada hrvatskom narodu. Čitajući izjave mojih sinova (i motivacijska pisma), osjećala sam se jako ponosnom na to kako smo ih moj pokojni suprug (koji nije Hrvat) i ja odgajali”, istaknula je Tajči ranije.

Tajči je tom prilikom istaknula kako njenim sinovima hrvatska zajednica, prijatelji i obitelj predstavljaju “ljubav prema kulturi, glazbi, hrani, okupljanjima, zajednici, prekrasnim (i teškim) dijalektima i jeziku, plesu i proslavi života, poštovanje prema povijesti, inovativnom i kreativnom duhu, ljubav prema obitelji, znatiželji i hrabrosti da učine svijet boljim mjestom”, poručila je pjevačica koja smatra kako pripadnost nije nešto što možemo prisiliti ili očekivati da će se dogoditi, ali može se njegovati kroz bezuvjetnu ljubav, prihvaćanje i širom raširenih ruku.

Velika proslava 75. godišnjice NATO-a

Blais, najmlađi Tajčin sin, je sljedeći za predaju zahtjeva za hrvatsko državljanstvo. Naime, on još nije napunio 21 godinu pa će malo morati pričekati.

Inače, pjevačica je nedavno iznenadila priznanjem kako joj je Massimo bio simpatija u mladosti. "A kome on nije bio simpatija. On je bio tako divan čovjek, divna duša. Žao mi je da ga više nema", iskreno je komentirala pjevačica koju do kraja ljeta čeka nekoliko koncerata u Hrvatskoj, a priprema se i za jedan poseban nastup.









Naime, Tajči se pružila prilika ostvariti jedan od najdražih angažmana u karijeri. ”Prije par dana sam pozvana da prisustvujem velikoj proslavi 75. godišnjice NATO-a u Washington D.C.-u s The American Pops Orchestra i jako sam počašćena s time”, otkrila je ponosno pjevačica.

Podsjetimo, Tajči je na vrhuncu slave spakirala kofere i otišla u Ameriku. Nakon pet godina u upoznala je filmskog producenta Matthewa Camerona. Zaljubili su se i vjenčali u crkvi Svete Katarine u Zagrebu. Zajedno su dobili trojicu sinova. Matthew je 2017. godine izgubio borbu s rakom pluća.