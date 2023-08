Svi ga znaju kao Željka Bebeka iz Bugojna, ali istina je potpuno drugačija: ‘Imao sam tu nesreću…’

Željko Bebek je legenda i kao takvoga ga nigdje ne treba posebno predstavljati. No, Želimira Bebek je sasvim nešto drugo. Rijetki znaju da je upravo Želimir pravo ime glazbenika poznatog po hitovima “Tijana”, “Da je sreće bilo”, “Oprosti mi što te volim”, “Ja po kafanama” i “Kupit ću nam sat”.

”Ja sam ustvari Želimir, ali me nikad nitko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu ‘Ja mislio ti Željko’. Kad smo surađivali ovdje u studiju, pa kad bismo htjeli na Instagramu da objavimo da smo radili zajedno, onda napišemo Branimir, Želimir i Zvonimir. Miroljupci, mirotvorci”, ispričao je u jednom podcastu referirajući se na suradnika Branimira Mihaljevića i sina Zvonimira, s kojim je snimio i duet.





Zapravo je Hercegovac

No, nije to jedini “nepoznati” detalj iz pjevačeva života. Naime, mnogi pogrešno misle kako je Željko – ili Želimir – rođen u Bugojnu.

‘Nevjerojatno je da se o tome toliko raspravljalo. To je vjerojatno zato što je na Wikipediji netko nekada davno napisao da sam rođen u Bugojnu. Istina je da sam imao širu obitelj u Bugojnu. Često sam kao dijete provodio tamo vrijeme, pa su onda neki Bugojanci koji su utjecali na Wikipediju napisali to misleći da sam se rodio u Bugojnu. Zapravo je moje poreklo iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem lijepom Sarajevu”, istaknuo je Bebek.

‘Vječno nekom smetam’

Brojne je druge detalje iz svoje bogate karijere otkrio i u svojoj autobiografiji pod nazivom “U inat svima”.

”Ja sam imao tu nesreću da vječito nekom smetam i bez obzira na to s velim osmjehom ja sam ljudima govorio da sam ja izuzetno sretan čovjek jer ide mi za rukom puno toga što sam kroz maštu vidio da će mi se desiti i desilo mi se”, ispričao je Bebek dodajući kako je uvijek bilo ljudi koji su ga pokušali zaustaviti na putu do uspjeha.

”Kad onako ljutito razmislim o tome koliko me ljudi kočilo u nekim, stvarima koliko su me puta znali zaustaviti da ih ni ne vidim, ali ipak na kraju svi su oni ostali iza mene uglavnom nepoznati”, priča Bebek.









Kada se Želimir sa 77 godina pojavi na pozornici i potpuno u deliriju ostavi brojnu publiku, potpuno je jasno da mu godine i zli jezici ne mogu ništa.









”Izdavač je zaboravio na kraju stavit nastavit će se. Ipak ja još nisam završio, možda sam sad tek u naponu snage”, zaključio je pjevač na promociji svoje autobiografije.