‘SVE SAM IH ODBILA’ Zadivila je svijet i Srbiji donijela veliki uspjeh, no sad je s tim gotovo: ‘Nisam gadljiva na pare, ali…’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Na spomen ovogodišnjeg Eurosonga, koji se u svibnju održao u Torinu, većina se zasigurno prvo sjeti Konstrakte, čiji je nastup pomalo zasjenio i same pobjednike. Pobjedu su mnogi predviđali upravo njoj, a predstavljala je Srbiju s pjesmom “In corpore sano”, koja se našla na playlistama čak i svjetski poznatim zvijezdama. Ipak, natjecanje je završila na petome mjestu, no karijera joj je nakon nastupa na najvećoj europskoj pozornici uhvatila zamah.

Otkako se pojavila u javnosti, Konstrakta svojom osebujnošću dijeli publiku. Iako ima brojne obožavatelje, mnogi ne razumiju njezin izričaj. Mnogima nije bilo jasno što je htjela postići perući ruke u lavoru tijekom nastupa, no izgleda da je ipak uspjela doći do ljudi, s obzirom na to da se dan danas svi dobro sjećaju svakog detalja i svake riječi pjesme, posebice ponavljajućih “umjetnica mora biti zdrava”.





Obožavatelji su posljednjih mjeseci imali nekoliko prilika slušati je uživo, a u srpnju je nastupila i u Rovinju. Ipak, novih pjesama još nema, a prema njezinim riječima, neće ih ni biti uskoro.

“Nedostaje mi dosada. To je jedini prostor gdje možeš razmišljati da eventualno dalje stvaraš. Sada nisam u toj poziciji”, kazala je za K1 televiziju dodavši kako joj je trenutno nemoguće posvetiti se glazbi onako kako bi željela.

“Sada primam nagrade, otvaram i zatvaram izložbe i dajem mišljenja na razne teme”, rekla je. Komentirala je i odbijanje velikih honorara koje su joj nudili za reklamiranje različitih proizvoda. “Stojim tanko sa reklamnim kampanjama. Tanko. Ne znam, ja nekako nisam ljubitelj toga. Stvarno nisam. Evo, ova tenisica košta 100 dinara, recimo, a ja 70 plaćam to reklamiranje i to uvjeravanje da je baš to sjajna tenisica. Mene osobno nikad nitko nije uvjerio da kupim nešto zato što je to rekao tamo netko, niti će.”

“Dobila sam ponude, jesam. Sve što sam dosad dobila sam i odbila. Nisam gadljiva na pare, kako da kažem… Jednostavno, ne ide mi se tamo. Ako bude neka super prilika, onda da. Nešto s humanitarnim karakterom. U svakom slučaju ja ne bih uvjeravala ljude da je neki proizvod baš strava”, kazala je pjevačica, koja je nedavno proslavila svoj 44. rođendan te objavila dužu snimku sa svog neobičnog slavlja.