‘SVE O ČEMU MUŠKARCI SANJAJU’ Fotografija Lidije Bačić izazvala neviđene reakcije

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Atraktivna pjevačica Lidija Bačić ovih dana uživa u Splitu, gdje se rado opušta na plaži, što znači da je i sa svojim pratiteljima podijelila nekoliko fotografija.

No, ovaj put uspjela je izazvati neviđene reakcije obožavatelja iz raznih dijelova svijeta nakon što je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira u zelenom bikiniju na splitskoj plaži.

“Evo me doma, bolje sam odma…”, napisala je Lidija uz fotografiju, a onda su se stali nizati komplimenti. “Prezgodna!”, “Sve o čemu muškarci sanjaju”, “Ideal”, “Fenomenalna”, “Najzgodnija žena koju sam u životu vidio”, samo su neki od njih.





Inače, naša popularna pjevačica rado ističe kako je na njoj sve prirodno, kao i da na društvenim mrežama ne koristi razne filtere ni fotošop kako bi uljepšala svoje fotografije ili prikazala svoje tijelo drugačijim nego ono u stvarnosti izgleda.

“Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek’ izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja”, komentirala je Lidija za DNEVNIK.HR na ovogodišnjem Splitskom festivalu na kojem se predstavila s pjesmom “Lip ka Dalmacija”.