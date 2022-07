‘SVE JE TU, I CELULIT, I STRIJE, I ŠKEMBICA’ Lucija Lugomer pozirala u tangama i pokazala svu svoju raskoš

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Prvi hrvatski plus size model, Lucija Lugomer, i ovoga ljeta svojim objavama potiče žene da prigrle svoj fizički izgled i bez stida zablistaju na plaži. Učinila je to i sama 29-godišnja Lucija, koja je uskočila u sitan bikini i pozirala na odmoru u Dalmaciji.

Na fotografiji je lijepa Lucija pozirala dok je sjedila na rubu bazena, okrenuta leđima, a njene atribute posebno su istaknule male crne tangice.

“Zamisli ljeto u osami. Zamisli da možeš biti samo ono što jesi. Zamisli ljeto bez briga. Zamisli ljeto u svojoj nesavršenoj koži. Zamisli slobodu. Zamisli snove koje si sanjala. Tu je. Na tvom dlanu. Odluči se. Opusti se. Postavi granice i nasmij se”; započela je Lucija.





“Sve je tu, svi smo na broju, i celulit i strije i škembica koja je nosila novi život…i vidi me. Dišem. Živim. Slobodna. Ako mogu ja, Možeš i ti. Trebala bi. Zbog sebe. Voli se. Zaslužila si”, zaključila je.

“Treba i to znat, voljet se”, poručila joj je pratiteljica i pružila joj podršku.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)









Lucija je više puta progovorila o svom fizičkom izgledu i važnosti da čovjek prihvati sebe onakvim kakav je, a u jednom od statusa na društvenoj mreži, prisjetila se dana kada ju je okolina okrutno zadirkivala zbog tjelesne težine.

“Užasavala sam se samog odlaska u školu, skrivala se u školskom WC-u i, ironično, hranom pokušavala otjerati svoju tugu”, napisala je Lucija koja je cijelo djetinjstvo i rane tinejđerske godine bila vrlo nesretna upravo zbog gotovo svakodnevnog zadirkivanja okoline.

“Cijelo djetinjstvo i rane tinejdžerske godine zadirkivali su me zbog težine, moji vršnjaci i ljudi s ulice svaki dan su me zvali ‘tenk’ ili ‘debelo(guza)’ i sve moguće varijacije tog nadimka. Kada smo na biologiji učili o ljudskom tijelu to je za mene bila noćna mora jer kada bi profesor spomenuo ‘masne stanice’ dečki iz razreda bi se cerekali i vikali moje ime.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LUCIJA LUGOMER (@lucija_lugomer_official)

Mršavost je bila krucijalna među ženama u mojoj obitelji te sam od djetinjstva bila na dijetama zajedno s njima, izgladnjena, i učili su me da se hrana povezuje s tugom, slavljem i srećom i da bih se trebala sramiti svoga tijela, nositi samo široku crnu odjeću ako nisam broj 34 ili 36, i da nisam vrijedna vlastite ili tuđe ljubavi.

To što sam nakon godina maltretiranja prestala pridavati važnost očekivanjima drugih ljudi, pokrenula se, odbila estetsku savršenost i prihvatila svoje tijelo, posvetila se vlastitom zdravlju, miru i ravnoteži jedno je od mojih najvećih životnih postignuća do sada”, napisala je.