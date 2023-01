‘SVE JE TO LAŽ, LAŽ, LAŽ!’ Meštar poslao važnu poruku, širi se velika laž, ne nasjedajte!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Poznati voditelj “Dobro jutro, Hrvatska!” Davor Meštrović gostovao je u emisiji “Kod nas doma” gdje je s Barbarom Kolar govorio o vrlo nezgodnoj i osjetljivoj situaciji u kojoj se našao.

Riječ je o iskustvu s lažnim reklamama u kojima su korištene njegove fotografije, između ostalog, s lažnim obećanjima o čudotvornom mršavljenju pomoću određenih preparata.

“Sve je to laž! Ako bilo gdje vidite moju fotografiju ispod koje piše ‘Liječnici su zgranuti, Meštrović otkrio, ima način kako da smršavite’,… sve je to laž, laž, laž i nemojte slučajno kupiti niti jedan proizvod koji je vezan uz moju fotografiju i na kojoj primjerice piše ‘Lako možete smršaviti’ jer je to laž, jer je to prevara i tko zna što će vam stići na kućnu adresu”, upozorio je Meštar.





“Strašno! Gdje to vodi?!”

I nije bio upleten na taj način samo u lažne priče o lakom i brzom mršavljenju bez trunke napora. Njegove fotografije vezane su uz proizvode uz koje se tvrdilo da isti liječe dijabetes, kao i da oboljeli neće morati uzimati inzulin, a tek se tu dogodila vrlo neugodna situacija, koja je mogla biti kobna za oboljele.

Meštar navodi kako je cilj takvih reklama da pronalaze probleme koji su mnogim ljudima interesantni, kojima se tvrdi kako će uz nikakav trud postići željeni cilj, poput postati mršav ili izliječiti dijabetes.

“Kod ovog s dijabetesom, to je bila još jedna dodatna vrijednost onoga tko je napravio tu reklamu, da ga vodi u pakao direktno, jer je tu ljudima koji su bolesni pružilo lažnu nadu da mogu ozdraviti”, kazao je Meštar i ispričao kako ga je zvao Branko Uvodić kojemu je prijatelj rekao da Meštar ”reklamira” pa ga je zanimalo je li taj proizvod uistinu dobar, jer ga je gospodin htio kupiti. Na svu sreću Meštar je na vrijeme uspio objasniti da su sve te reklame koje se vežu uz njega laž.

Meštar kaže da je zbog svega osjećao strah, ali i odgovornost prema poslodavcu, kako isti ne bi pomislio da je prekršio ugovor o radu, a potom odgovornost prema javnosti. Zbog svega je obavijestio sve svoje kontakte na društvenoj mreži da ne vjeruju reklamama koje vide. U jednoj se čak tvrdilo da ima iskustvo rada s holivudskim zvijezdama. “Strašno! Gdje to vodi?” pitao se Meštar i pojasnio kako nije imao pretjerane sreće ni kada je sve prijavio policiji. Naime, nakon nekoliko mjeseci istrage, policija mu je kazala kako ne mogu ući u trag onima koji su takve reklame napravili.

I Barbara Kolar je otkrila kako se njoj dogodilo nešto slično 2014. godine, no isto nije uspjela ništa napraviti.

Ono što je najbitnije je da ne klikate i ne naručujete proizvode za koje ne možete provjeriti tko ih proizvodi, tko distribuira, gdje ne postoji nikakav kontakt na koji se možete obratiti, uputiti prigovor ili bilo kakvu poruku, gdje ne možete provjeriti nikakve informacije o samom proizvodu, osim pročitati ono što piše uz tekst tih proizvoda, jer kao u spomenutim primjerima, vrlo često je riječ o običnoj i opasnoj prevari, a umjesto fotografije Barbare Kolar ili Davora Meštrovića, često možete vidjeti brojne druge poznate osobe.